Из-за технической неполадки на катамаране Runö прервалось судоходное сообщение с островом Рухну.
По сообщению компании Tuule Liinid OÜ, рейс Пярну-Рухну был отменен в 16:00 понедельника из-за технической проблемы на катамаране Runö.
Волостной старейшина Рухну Андре Ныу сказал, что есть слабая надежда, что судно вновь заработает в среду. «Это выяснится в течение сегодняшнего дня, когда судно отправится в Пярну в док и его поднимут», - сказал Ныу.
Последний рейс Runö совершил в воскресенье утром с Рухну на Муналайд. Следующий рейс планировалось совершить в тот же день с Рухну в Пярну.
По словам Ныу, в порту Рухну находится около 25 человек, которым нужен транспорт с острова. В понедельник утром катер совершил один рейс на Муналайд и совершит еще один.
В прошлый раз техническая неполадка произошла на Runö два года назад и тоже в июле.