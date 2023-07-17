Прервалось судоходное сообщение с островом Рухну

По сообщению компании Tuule Liinid OÜ, рейс Пярну-Рухну был отменен в 16:00 понедельника из-за технической проблемы на катамаране Runö.

Волостной старейшина Рухну Андре Ныу сказал, что есть слабая надежда, что судно вновь заработает в среду. «Это выяснится в течение сегодняшнего дня, когда судно отправится в Пярну в док и его поднимут», - сказал Ныу.

Последний рейс Runö совершил в воскресенье утром с Рухну на Муналайд. Следующий рейс планировалось совершить в тот же день с Рухну в Пярну.

По словам Ныу, в порту Рухну находится около 25 человек, которым нужен транспорт с острова. В понедельник утром катер совершил один рейс на Муналайд и совершит еще один.