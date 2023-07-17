Арест священника на Родосе: шокирующий инцидент сексуального домогательства эстонского туриста

На прошлой неделе в четверг в полицию обратился 30-летний эстонец с жалобой на то, что священник помазал его половые органы маслом во время визита в монастырь.

Как сообщает издание Dimokratiki, мужчина рассказал полиции, что они с девушкой отправились в монастырь на острове Родос, а когда выехали оттуда в среду, то обнаружили, что оставили там свое распятие.

Мужчина отправился забрать забытый предмет в четверг утром. По возвращении в монастырь 49-летний священник повернулся к мужчине и сообщил, что у него есть для него «особый подарок» в соседней комнате. Доверившись священнослужителю, турист последовал за ним в другую комнату.

Сначала мужчина не заподозрил ничего плохого, когда священник попросил его раздеться для обряда миропомазания святым елеем. Турист не возражал, когда священник массировал маслом его тело, в том числе и гениталии, полагая, что это стандартная процедура в местной религии.

Однако, поразмыслив над инцидентом, турист решил сообщить о происшествии в местный полицейский участок острова в четверг вечером.

Священник защищал свои действия перед правоохранительными органами, утверждая, что он помазал гениталии туриста, потому что подумал, что у него сыпь.