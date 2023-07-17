Спасенный на озере семилетний мальчик скончался в больнице

Вчера днем ​​на пляже Вереви в Эльва пропал семилетний мальчик, которого нашли при содействии его родителей и сотрудников береговой охраны. После того, как мальчика вытащили из воды, ему сделали массаж сердца, но, к сожалению, это не помогло. Через некоторое время ребенок скончался в больнице.