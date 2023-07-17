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Два ДТП произошли в одно и то же время относительно близко друг к другу

Сирле Матт
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Фото: Karl Hütt

В 14:15 на улице Карья в Пярну легковой автомобиль Volvo врезался в фонарный столб и остановился на полпути к тротуару.

Сработали обе подушки безопасности Volvo. На место происшествия приехала скорая помощь, которая вскоре уехала с мигалками. Неизвестно, пострадал ли кто-то в аварии.

Из Volvo капало масло, которое было убрано спасателями. На месте происшествия также работали электрики, так как в результате столкновения был сбит фонарный столб, перекрывший движение на улице Суур-Пости. Движение по улице Карья было однополосным.

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