Два ДТП произошли в одно и то же время относительно близко друг к другу

Сработали обе подушки безопасности Volvo. На место происшествия приехала скорая помощь, которая вскоре уехала с мигалками. Неизвестно, пострадал ли кто-то в аварии.

Из Volvo капало масло, которое было убрано спасателями. На месте происшествия также работали электрики, так как в результате столкновения был сбит фонарный столб, перекрывший движение на улице Суур-Пости. Движение по улице Карья было однополосным.