ГРАФИК ⟩ Является ли золото защитой от инфляции?

С начала 2021 года, когда цены выросли на десятки процентов, цена на золото выросла лишь на три процента и составила 1956 долларов за унцию против 1930 долларов в начале 2021 года. Правда, европейские покупатели золота оказались в несколько лучшем положении, поскольку укрепление евро по отношению к доллару привело к росту цены на драгоценный металл в евро на десять процентов. Однако это связано с укреплением евро, а не драгоценного металла.