ГРАФИК ⟩ Является ли золото защитой от инфляции?

В то время как инфляция резко возросла с 2021 года, а в центре Европы разразилась крупномасштабная война, золото, рассматриваемое как средство защиты от инфляции и нестабильности, должно было подорожать до беспрецедентного уровня. Однако ничего подобного не произошло.
С начала 2021 года, когда цены выросли на десятки процентов, цена на золото выросла лишь на три процента и составила 1956 долларов за унцию против 1930 долларов в начале 2021 года. Правда, европейские покупатели золота оказались в несколько лучшем положении, поскольку укрепление евро по отношению к доллару привело к росту цены на драгоценный металл в евро на десять процентов. Однако это связано с укреплением евро, а не драгоценного металла.