Видео ⟩ В Греции из-за ландшафтного пожара пришлось эвакуировать людей с пляжных курортов

Пожар возник в Куварасе, в 50 км к юго-востоку от Афин.

«Ситуация сложная, ветер очень сильный», - сказал представитель пожарной бригады Яннис Артопиос, отметив, что скорость ветра достигает 60 км/ч.

В Греции, как и в Италии и Испании, продолжается начавшаяся на прошлой неделе жара, температура в центре страны достигает 44 градусов Цельсия.

По сообщениям местных СМИ, с пламенем на двух фронтах боролись семь пожарных самолетов, четыре вертолета и 150 пожарных, которым помогали 30 румынских коллег.

Пламя быстро прорвалось сквозь подлесок и распространилось на юг в сторону района Аттика и курортов Лагонисси, Анависсос и Саронида.

Густой дым затруднил движение на дорогах вокруг Каливии.

Massive wildfire in Kouvaras of Athens, Greece 🇬🇷



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Власти приказали населению покинуть район, а из местного монастыря были эвакуированы монахи.

Местное информационное агентство ANA сообщило, что пламя возле популярного прибрежного города Лутраки, расположенного недалеко от Коринфского перешейка, было вызвано сильным ветром.

ANA сообщило, что в Лутраки также были приняты меры предосторожности.

В Афинах, где в субботу температура воздуха поднялась до 39 градусов Цельсия. Одна из крупнейших достопримечательностей Греции - Акрополь - была закрыта в самые жаркие часы три дня подряд, вплоть до воскресенья.

По прогнозам национальной метеорологической службы EMY, к среде температура в Греции понизится примерно на 2-4 градуса, а с четверга начнется новая волна жары до 43 градусов.