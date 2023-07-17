Министр обороны Литвы: ЧВК «Вагнер» прибыл в Беларусь без оружия

«Я бы не назвал их подразделениями, я бы назвал их группами, которые без вооружений, боеприпасов и тылового обеспечения перебрасываются в Беларусь, количество невелико. Это принципиально не меняет ситуацию в регионе, которая осложнилась с начала агрессии России против Украины», - сказал Анушаускас.

«Наоборот, российское военное присутствие в Беларуси, несмотря на вагнеровцев, сократилось, поскольку известно, что солдаты, которые некоторое время назад стягивались для учений, были возвращены в Россию», - добавил он.

Министр также сказал, что в настоящее время наемники не должны вызывать серьезного беспокойства Литвы.

«Вы знаете, риск был высок, когда 40 000 российских солдат и еще со всеми боеприпасами, тяжелым вооружением, авиацией были у нас под боком полтора года назад. Сравнивать эти группы с теми мощностями… Если мы боимся в тысячу раз меньшей группы, то, честно говоря, этого не должно быть», - сказал Анушаускас.

По его словам, «Вагнер» в Беларуси, скорее всего, попытается создать свою логистическую базу для операций в Африке.

«Они были разоружены в России, у них забраны боеприпасы и тяжелое вооружение. Все осталось в России. Видно, что никакой договоренности о том, чтобы они приехали в Беларусь с оружием, не было», — сказал министр.

На вопрос, сколько наемников «Вагнера» может находиться в соседней стране в данный момент, он ответил, что это небольшое количество, но не уточнил цифры

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поднял в июне мятеж против российского военного руководства, но позже отступил.