POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Украинские морские пехотинцы разминируют минные поля пешком под огнем

Украинский морской пехотинец на «Хаски» с позывным «Механик» разворачивает боевую машину после того, как отправляющиеся в атаку высажены. Ему приходится быстро отъезжать назад, чтобы российский беспилотник не успел его обстрелять.

Но уже поздно – его машина оказалась на минном поле. Противотанковая мина взрывается прямо под боевой машиной. В использованных до сих пор боевых машинах украинской армии Механик, скорее всего, погиб бы. В «Хаски» водитель отделался только ударом, хотя у тяжелой бронированной машины сильный взрыв сорвал с двигателя оба передних колеса и капот.