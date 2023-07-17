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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Украинские морские пехотинцы разминируют минные поля пешком под огнем

Маргус Мартин Айн Лийва
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Механик вспоминает для Postimees, как он в последний раз подорвался на противотанковой мине на бронемашине, которую получил от англичан, но остался в живых.
Механик вспоминает для Postimees, как он в последний раз подорвался на противотанковой мине на бронемашине, которую получил от англичан, но остался в живых. Фото: Ain Liiva

Британская боевая машина «Хаски» мчится к минному полю, подготовленному российской армией, и из него выпрыгивает подразделение украинской морской пехоты размером с отделение. Им приходится разминировать минное поле пешком под постоянным артиллерийским и минометным огнем.

Украинский морской пехотинец на «Хаски» с позывным «Механик» разворачивает боевую машину после того, как отправляющиеся в атаку высажены. Ему приходится быстро отъезжать назад, чтобы российский беспилотник не успел его обстрелять.

Но уже поздно – его машина оказалась на минном поле. Противотанковая мина взрывается прямо под боевой машиной. В использованных до сих пор боевых машинах украинской армии Механик, скорее всего, погиб бы. В «Хаски» водитель отделался только ударом, хотя у тяжелой бронированной машины сильный взрыв сорвал с двигателя оба передних колеса и капот.

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