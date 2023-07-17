ВИДЕО ⟩ Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение над Азовским морем. Пилот погиб

Как сообщают телеграм-каналы, самолет Су-25 упал в море в районе Ейска в Краснодарском крае. Глава Ейского района Роман Бублик подтвердил, что пилот погиб.
«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», - написал глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик в своем телеграм-канале.
«Медуза» пишет, что в штабе Южного военного округа подтвердили крушение Су-25. Утверждается, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, а предварительная причина крушения - отказ двигателя. По данным Mash и Baza, врачи не смогли реанимировать пилота Су-25.
Катастрофа произошла на глазах отдыхающих на пляже.