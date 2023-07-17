ВИДЕО ⟩ Российский штурмовик Су-25 потерпел крушение над Азовским морем. Пилот погиб

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», - написал глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик в своем телеграм-канале.

«Медуза» пишет, что в штабе Южного военного округа подтвердили крушение Су-25. Утверждается, что истребитель выполнял учебно-тренировочный полет, а предварительная причина крушения - отказ двигателя. По данным Mash и Baza, врачи не смогли реанимировать пилота Су-25.