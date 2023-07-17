«Новости в 7» за 17 июля: новый рекорд установленный новобранцами, следит ли МВД за эстоноземельцами, итоги учений спасателей, состязание по плаванию на открытой воде Tallinn Open Water и и мероприятие Ghetto Games

Сегодня в выпуске:

- 71% будущих рядовых, решили добровольно пойти в армию в июле, не дожидаясь повестки от военного командования, что является новым рекордом. Наша съёмочная группа пообщалась с новобранцами

- Коротко по стране: стоимость вакцин от коронавируса поражает, списанных Эстонией вакцин от коронавируса, местные овощи становятся дефицитом и штраф за ложный звонок в центр тревоги

- Депутат обвинил МВД в слежке за эстоноземельцами. Так ли это? В ситуации разбирался наш специальный корреспондент

- План спасения неподвижного человека, попавшего в воду, который не реагирует на брошенный ими круг безопасности, продемонстрировали в минувшую субботу спасатели в Порту Ноблесснера. В роли утопающего выступила наш специальный корреспондент

- Мировые новости: взрыв на ярмарке на Тайване, дефицит апельсинового сока, пилот погиб во время авиа-шоу в Финляндии, крупный пожар в Белеке и дайверы встретили Сельдяного короля

- Впервые состязание по плаванию на открытой воде Tallinn Open Water и одно из крупнейших в Европе мероприятий в области уличного спорта и культуры Ghetto Games, были представлены на Таллиннских Днях моря. Посетила "веселые старты" и наша специальный корреспондент