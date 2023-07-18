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НОВЫЕ КОРИДОРЫ ⟩ Стратег: автобусные линии не будут замыкаться на центре столицы

И кое-что еще!
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Из терминала Виру выведут ряд маршрутов
  • К сентябрю откроется одна важная артерия
  • «Могло быть хуже». Пробки – неизбежны

Поможет ли перестройка дорог и автобусной сети победить пробки? Таллинн запускает пять новых удлиненных автобусных линий, пока – в обход центра города. Часть маршрутов исчезнет из центра столицы не временно, а навсегда? Какие транспортные артерии откроются к осени? 

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире эксперт по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта Григорий Парфенов.

Выдержки из беседы:

– Какую проблему решат новые автобусные коридоры?

– Как таковых проблем у нас не так много. Но мы действительно создадим больше возможностей для того, чтобы из разных районов столицы можно было добраться без пересадок дальше, чем до центра города. Например, теперь из Ласнамяэ можно будет напрямую добраться до автовокзала. Маршрут 5-го автобуса будет продлен из Мяннику до конца Ласнамяэ (остановка Priisleприм. ред.).

Всего удлиняется пять маршрутов и вносятся коррективы в расписание других автобусов. Это позволит увеличить пассажиропоток на 5–10%.

– Какие районы столицы будут соединены общими автобусными линиями?

– Улучшится сообщение Ланамяэ с центром города. Кроме того, из Мустамяэ в Ласнамяэ можно будет добраться одним автобусом. Единым маршрутом будут связаны Хааберсти и Пирита, Вяйке-Ыйсмяэ и Ласнамяэ, Вяйке-Ыйсмяэ и Яйгрумяэ, Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн.

Некоторые маршруты пойдут по измененной (относительно центра городаприм. ред.) траектории. Например, 67-й автобус будет уведен с улицы Гонсиори, но на пути его следования появится дополнительная остановка, которая обеспечит удобную пересадку на трамвай.

– Зачем это делается?

– Это позволит снизить количество пересадок и сократить время в пути.

– Новые коридоры могут стать спасением от пробок?

– Если транспорт станет комфортнее и горожане пересядут на него, это станет спасением от пробок.

– Что будет с автобусным терминалом в центре города? Какая роль ему отводится после ремонта?

– С середины августа в нем будет восстановлено автобусное движение. Терминал заработает в измененном виде. Вспомогательные маршруты, или линии малой загрузки, скорее всего, будут выведены за пределы терминала. Из него будут отправляться в разные концы города только автобусы основных линий. Информация обо всех изменениях поступит позже.

Терминал Виру – это один из важных транспортных узлов столицы, который ежегодно пропускает порядка трех миллионов пассажиров.

Одновременно взят курс на то, чтобы сосредоточить автобусные стоянки на окраинах города.

– Зачем нужна новая трамвайная линия?

– Ответов множество. Этот маршрут проходит через бурно развивающийся портовый район, где в перспективе появится порядка 7000 рабочих мест и новое жилье для 7000 жителей. Кроме того, ежедневно через Таллиннский порт проходит порядка 19 000 пассажиров.

– Неужели вы думаете, что все они пересядут на трамвай?

– Не обязательно все. Однако часть пересядет, если будет повышен уровень обслуживания общественным транспортом портовой зоны.

– Стоило ли совмещать капремонт важных дорожных артерий с текущим ремонтом объездных путей? Иначе было нельзя?

– Всегда можно сделать лучше, а можно сделать и хуже. Могло быть существенно хуже. В таком сложном комплексном процессе строительства невозможно избежать критики. Всегда найдется то, что пошло немного не по плану.

Улиц в Таллинне много и их нужно регулярно обновлять. Определенные трудности с движением в центре города неизбежны. Мы развели все ремонты между собой по максимуму, насколько это вообще было возможно. Нами выбран оптимальный вариант, который позволит городу функционировать в осенне-зимний и весенний период как можно лучше.

– Как вы представляете себе сентябрь на дорогах в центре города?

– Начнут поэтапно открываться определенные участки дорог. Осенью завершается ремонт отрезка Йыэ-Пронкси, частично откроется трамвайное движение: 2-й и 4-й маршрут. Изначально был план запустить трамвайное движение к середине сентября, но мы максимально ускорились, чтобы успеть открыть линии к 4 сентября.

– Какие артерии будут открыты для автомобилей уже к осени?

– Сложно ответить на этот вопрос. По плану, в полном объеме откроется улица Лийвалая.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: автобусы в обход, трамваи – в резерв? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss
Студия Postimees: автобусы в обход, трамваи – в резерв? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss Фото: Kermo Benrot
  • Какую проблему решат новые автобусные коридоры?
  • Что будет с автобусным терминалом в центре столицы?
  • Добираться до центра станет проблематично?
  • Зачем нужна новая трамвайная линия?
  • Стоило ли совмещать капремонт важных артерий с текущим ремонтом объездных путей?
  • Почему строительство идет так долго и медленно?
  • Когда возобновится движение трамваев?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Boss 

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