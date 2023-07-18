Таллинн запускает пять новых удлиненных автобусных линий в обход центра города. Часть маршрутов исчезнет из центра столицы не временно, а навсегда? Какие транспортные артерии откроются к осени?
НОВЫЕ КОРИДОРЫ ⟩ Студия Postimees: автобусы в обход, трамваи – в резерв?
13:00 Транспортный департамент
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта Григорий Парфенов. Смотрите интервью в 13:00!
- Какую проблему решат новые автобусные коридоры?
- Что будет с автобусным терминалом в центре столицы?
- Добираться до центра станет проблематично?
- Зачем нужна новая трамвайная линия?
- Стоило ли совмещать капремонт важных артерий с текущим ремонтом объездных путей?
- Почему строительство идет так долго и медленно?
- Когда возобновится движение трамваев?