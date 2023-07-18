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НОВЫЕ КОРИДОРЫ ⟩ Студия Postimees: автобусы в обход, трамваи – в резерв?

13:00 Транспортный департамент
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Таллинн запускает пять новых удлиненных автобусных линий в обход центра города. Часть маршрутов исчезнет из центра столицы не временно, а навсегда? Какие транспортные артерии откроются к осени?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире эксперт по дорожному движению Таллиннского департамента транспорта Григорий Парфенов. Смотрите интервью в 13:00!

  • Какую проблему решат новые автобусные коридоры?
  • Что будет с автобусным терминалом в центре столицы?
  • Добираться до центра станет проблематично?
  • Зачем нужна новая трамвайная линия?
  • Стоило ли совмещать капремонт важных артерий с текущим ремонтом объездных путей?
  • Почему строительство идет так долго и медленно?
  • Когда возобновится движение трамваев?
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