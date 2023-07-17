На побережье Австралии выбросило непонятный объект. Что это может быть?

Неопознанный плавучий объект (судя по всему, его вынесло на берег из океана) нашли на пляже Грин Хед в 250 км к северу от Перта. На всякий случай власти объявили объект опасным и попросили любопытствующих не приближаться к нему.

«Мы хотели бы заверить местных жителей, что активно сотрудничаем с различными государственными и федеральными агентствами с целью определить происхождение и природу этого объекта», - сказано в заявлении полиции.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, местные жители, узнав о появлении на берегу необычного объекта, в субботу вечером, несмотря на предупреждения, стали стекаться на пляж, чтобы посмотреть на него.

В результате, по словам одного из местных жителей, благодаря загадочному цилиндру организовалась целая вечеринка.

«Был чудный тихий вечер, дети строили замки из песка вокруг этой штуковины», - рассказал он в интервью ABC.

Эксперты, тем временем, продолжают гадать, что же это может быть.

Газета Brisbane Times даже приводит фото детали индийской ракеты, на котором видна часть, похожая на выброшенный на берег цилиндр Фото: BRISBANE TIMES

Специалист в области авиации Джеффри Томас предполагает, что это может быть топливный бак одной из недавно запущенных ракет, упавший в Индийский океан в последние 12 месяцев (судя по состоянию металла).

Эксперт в области космической археологии доктор Элис Горман в интервью газете Guardian также склоняется к мысли, что это топливный бак, и даже более конкретно предполагает, что это бак третьей ступени индийской ракеты-носителя, запущенной еще в 2017 году.