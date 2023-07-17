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На побережье Австралии выбросило непонятный объект. Что это может быть?

BBC News Русская служба
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BBC
Неопознанный плавучий объект (судя по всему, его вынесло на берег из океана) нашли на пляже Грин Хед в 250 км к северу от Перта.
Неопознанный плавучий объект (судя по всему, его вынесло на берег из океана) нашли на пляже Грин Хед в 250 км к северу от Перта. Фото: Reuters

Полиция Австралии озадачена: на западном побережье страны обнаружили странный и весьма крупный (примерно 2,5 на 3 метра) металлический объект.

Неопознанный плавучий объект (судя по всему, его вынесло на берег из океана) нашли на пляже Грин Хед в 250 км к северу от Перта. На всякий случай власти объявили объект опасным и попросили любопытствующих не приближаться к нему.

«Мы хотели бы заверить местных жителей, что активно сотрудничаем с различными государственными и федеральными агентствами с целью определить происхождение и природу этого объекта», - сказано в заявлении полиции.

Как сообщает австралийская вещательная корпорация ABC, местные жители, узнав о появлении на берегу необычного объекта, в субботу вечером, несмотря на предупреждения, стали стекаться на пляж, чтобы посмотреть на него.

В результате, по словам одного из местных жителей, благодаря загадочному цилиндру организовалась целая вечеринка.

«Был чудный тихий вечер, дети строили замки из песка вокруг этой штуковины», - рассказал он в интервью ABC.

Эксперты, тем временем, продолжают гадать, что же это может быть.

Газета Brisbane Times даже приводит фото детали индийской ракеты, на котором видна часть, похожая на выброшенный на берег цилиндр
Газета Brisbane Times даже приводит фото детали индийской ракеты, на котором видна часть, похожая на выброшенный на берег цилиндр Фото: BRISBANE TIMES

Специалист в области авиации Джеффри Томас предполагает, что это может быть топливный бак одной из недавно запущенных ракет, упавший в Индийский океан в последние 12 месяцев (судя по состоянию металла).

Эксперт в области космической археологии доктор Элис Горман в интервью газете Guardian также склоняется к мысли, что это топливный бак, и даже более конкретно предполагает, что это бак третьей ступени индийской ракеты-носителя, запущенной еще в 2017 году.

По ее словам, полиция была права, когда рекомендовала не приближаться к объекту, поскольку люди могли разобрать его на сувениры, а ракетное топливо весьма токсично.

«Ракетное топливо обычно ядовито, и хотя объект провел в океане немало времени и, судя по тому, что на нем успело нарасти, ничего не убил, все же предосторожность не помешает», - говорит Горман, по мнению которой внутри цилиндра, скорее всего, остался песок и мусор.

Австралийское космическое агентство мыслит примерно в том же направлении и полагает, что это деталь от какого-то космического корабля, поэтому австралийцы намерены связаться с коллегами из других стран и попытаться выяснить у них, что это.

Высказывались также предположения, что это может быть деталь пропавшего в 2014 году над Индийским океаном самолета Boeing 777 Malaysia Airlines. Однако Джеффри Томас такую версию категорически отвергает.

«Это не деталь "Боинга", потому что рейс MH370 пропал 9,5 лет назад, и у обломков было бы гораздо больше повреждений», - утверждает эксперт.

BBC
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