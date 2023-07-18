- Может, в том же 2000 году, а может, позже, мы играли в одном московском клубе. Принимали нас, как обычно, то есть очень хорошо. И вдруг в перерыве под сценой раздались крики: «Хохлы, гоу хоум!» и «Что вы сюда приперлись!». В те времена это было экзотично. Уже позже, когда мы забирались куда-нибудь подальше типа Сибири, нам могли из зала крикнуть: «А чо, по-русски нельзя?», и я тогда говорил: «Ребята, вот к вам приедет Red Hot Chili Peppers - вы их тоже будете заставлять по-русски говорить?», и это, кстати, работало хорошо. А тогда в клубе я спустился в зал и вступил в диалог. Позднее я узнал, что это был видный русский философ Дугин…