Легендарный футболист возвращается на поле

Таллиннский футбольный клуб «Калев» сообщил, что на поле в составе клуба возвращается сыгравший за сборную Эстонии 129 матчей Рагнар Клаван.
Клаван возвращается и присоединится к представительной команде таллиннского «Калева» на вторую половину сезона Высшей лиги. Легендарный центральный защитник будет носить футболку с номером 15.
Рагнар Клаван, последний раз принимавший участие в официальном матче в сентябре прошлого года, поддерживает форму, тренируясь с представительной командой «Таллинн Калев» с января, но до сих пор сосредоточился в клубе на роли президента.
Клаван сообщил на сайте клуба, что процесс был длинным, и после последней официальной игры он взял некоторое время на раздумья о том, что делать дальше.
«Когда в январе перед началом сезона я начал понемногу тренироваться с «Калевом», было ясно, что, если тело позволит и все остальное подойдет, я хотел бы играть за «Калев». Главной причиной, по которой я так долго обдумывал это решение, была мысль о том, в чем моя наибольшая польза для клуба прямо сейчас. В этом решении нет каких-то личных амбиций, я считаю важнейшим лишь то, что было бы наилучшим для клуба», — сказал Клаван.
Дебютировать за таллиннский «Калев» Клаван может уже в эту субботу, в 17.00 на стадионе «Кадриорг» команда встретится с пярнуским «Вапрусом».
В прошлом Клаван представлял в Эстонии команды «Эльва», вильяндиский «Тулевик», «Флору», а в прошлом году – Пайде. Кроме того, он зарабатывал на жизнь в «Волеренга» в Норвегии, «Алмело Геракл» в Нидерландах и «АЗ Алкмар», «Аугсбурге» в Германии, «Ливерпуле» в Англии и «Кальяри» в Италии.