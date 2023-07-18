Легендарный футболист возвращается на поле

Клаван возвращается и присоединится к представительной команде таллиннского «Калева» на вторую половину сезона Высшей лиги. Легендарный центральный защитник будет носить футболку с номером 15.

Рагнар Клаван, последний раз принимавший участие в официальном матче в сентябре прошлого года, поддерживает форму, тренируясь с представительной командой «Таллинн Калев» с января, но до сих пор сосредоточился в клубе на роли президента.

Клаван сообщил на сайте клуба, что процесс был длинным, и после последней официальной игры он взял некоторое время на раздумья о том, что делать дальше.

«Когда в январе перед началом сезона я начал понемногу тренироваться с «Калевом», было ясно, что, если тело позволит и все остальное подойдет, я хотел бы играть за «Калев». Главной причиной, по которой я так долго обдумывал это решение, была мысль о том, в чем моя наибольшая польза для клуба прямо сейчас. В этом решении нет каких-то личных амбиций, я считаю важнейшим лишь то, что было бы наилучшим для клуба», — сказал Клаван.

Дебютировать за таллиннский «Калев» Клаван может уже в эту субботу, в 17.00 на стадионе «Кадриорг» команда встретится с пярнуским «Вапрусом».