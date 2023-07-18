Видео ⟩ Зритель спровоцировал свалку на велогонке «Тур де Франс»

На 179-километровом этапе от Ле Же до Сен-Жерве-ле-Бен оставалось преодолеть еще 125 километров, но один из зрителей захотел сфотографироваться с гонщиками, стоя на обочине трассы. На его вытянутую руку наехал Зепп Кусс, после чего он столкнулся с товарищем по команде Натаном ван Хойдонком, из-за чего началось массовое падение.

BBC сообщает, что в аварию было вовлечено около 20 велосипедистов. К счастью, все отделались лишь испугом и смогли продолжить гонку.

На предыдущем этапе «Тур де Франс» также произошла большая авария. Но причиной стало не поведение болельщиков, а скользкий поворот, на котором велосипедисты теряли контроль над своими велосипедами.

15-й этап выиграл голландец Вут Поэлс. На втором месте бельгиец Вут ван Аэрт и на третьем француз Матье Бургодо.

Лидером гонки остается Йонас Вингегор, сохраняя 10-секундное преимущество над Тадеем Погачаром. Испанец Карлос Родригес, занимающий третье место, проигрывает лидеру пять минут и 21 секунду.