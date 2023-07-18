Лидер велогонки «Тур де Франс» рад разговорам о допинге

Велосипедист Йонас Вингегор рассказал о слухах про допинг, которые распространялись во время «Тур де Франс», и понимает весь скептицизм. Впрочем, у датчанина есть этому и объяснение.
Вингегор и Тадей Погачар, являясь равными по силам, ведут между собой на «Тур де Франс» своеобразную дуэль. Почти ежедневные высокие результаты двух спортсменов автоматически вызывают подозрения в употреблении допинга – раньше весь велоспорт имел с этим хронические проблемы, что понимает и Вингегор.
«Честно говоря, я полностью понимаю этот скептицизм, — сказал датчанин изданию AFP после 15-го этапа велотура в воскресенье. – Я думаю, мы должны быть настроены скептично именно из-за происходившего в прошлом. Иначе это может случиться снова. Поэтому я понимаю все это беспокойство. Но могу сказать, что не употребляю ничего».
Вопросы, которые возникли в отношении Вингегора, связаны с тем фактом, что лучшие велогонщики «Тур де Франс» в этом году преодолели некоторые подъемы быстрее, чем лучшие гонщики 1990-х и 2000-х годов.
«Мы теперь быстрее, но я рад такому скептицизму. Многое изменилось, например, питание и тренировки», — добавил он.
Вингегор по-прежнему лидирует в общем зачете «Тур де Франс», но его преимущество перед Погачаром после 15 этапов составляет всего десять секунд. Испанец Карлос Родригес (Ineos Grenadiers), занимающий третье место, проигрывает лидеру пять минут и 21 секунду.