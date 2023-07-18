Лидер велогонки «Тур де Франс» рад разговорам о допинге

Вингегор и Тадей Погачар, являясь равными по силам, ведут между собой на «Тур де Франс» своеобразную дуэль. Почти ежедневные высокие результаты двух спортсменов автоматически вызывают подозрения в употреблении допинга – раньше весь велоспорт имел с этим хронические проблемы, что понимает и Вингегор.

«Честно говоря, я полностью понимаю этот скептицизм, — сказал датчанин изданию AFP после 15-го этапа велотура в воскресенье. – Я думаю, мы должны быть настроены скептично именно из-за происходившего в прошлом. Иначе это может случиться снова. Поэтому я понимаю все это беспокойство. Но могу сказать, что не употребляю ничего».

Вопросы, которые возникли в отношении Вингегора, связаны с тем фактом, что лучшие велогонщики «Тур де Франс» в этом году преодолели некоторые подъемы быстрее, чем лучшие гонщики 1990-х и 2000-х годов.

«Мы теперь быстрее, но я рад такому скептицизму. Многое изменилось, например, питание и тренировки», — добавил он.