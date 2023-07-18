Фото и видео ⟩ В Польше самолет рухнул на ангар: погибли пять человек

«У нас как минимум семь пострадавших и пять погибших», - констатировал он.

По словам пресс-секретаря Главного управления национальной пожарной службы Польши Моники Новаковской-Брынды, на борту самолета было три пилота: один погиб, второй пострадал, а третий отделался испугом. Кроме того, погибли четыре человека, находившихся в ангаре. Они прятались в нем от плохой погоды.

«Плохая погода, скорее всего, и стала причиной этой авиакатастрофы», - добавила она.

По словам министра здравоохранения, на место крушения самолета прибыли четыре вертолета и десять машин скорой помощи. «Больницы Варшавы готовы принимать и уже принимают пациентов», - подтвердил Недзельски.