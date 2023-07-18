Союз собственников: поддержка реновации жилищ превратилась в фарс

К настоящему моменту выяснилось, что помощь, выделенная на реконструкцию многоквартирных домов в 2023 году, распределена между теми квартирными товариществами, которые очень хитро составили заявки, подчеркнув имеющиеся в домах недостатками. Это гарантировало место в списке получателей пособия.

«Ситуация, когда при получении субсидий на многоквартирные дома, распределяемые Kredex, приоритет отдается тем, кто хитроумно составил заявку, а не реально нуждающимся в реновации домам, показывает, что туры подачи заявок на получение субсидий на реконструкцию многоквартирных домов превратились в фарс. В условиях ограниченных ресурсов поддержки это приводит к дальнейшему ухудшению качества жизни малообеспеченных жителей и невозожности достижения поставленных целей по энергоэффективности жилых домов», - сказал Андри Красс, руководитель Центрального союза собственников.