Союз собственников: поддержка реновации жилья превратилась в фарс

Принятое 10 апреля всего за несколько часов фондами EAS и Kredex решение о выделении пособий на реконструкцию многоквартирных домов на 2023 год оставило разочарованными тысячи собственников квартир, готовившихся с помощью субсидии реновировать свой многоквартирный дом.
К настоящему моменту выяснилось, что помощь, выделенная на реконструкцию многоквартирных домов в 2023 году, распределена между теми квартирными товариществами, которые очень хитро составили заявки, подчеркнув имеющиеся в домах недостатками. Это гарантировало место в списке получателей пособия.
«Ситуация, когда при получении субсидий на многоквартирные дома, распределяемые Kredex, приоритет отдается тем, кто хитроумно составил заявку, а не реально нуждающимся в реновации домам, показывает, что туры подачи заявок на получение субсидий на реконструкцию многоквартирных домов превратились в фарс. В условиях ограниченных ресурсов поддержки это приводит к дальнейшему ухудшению качества жизни малообеспеченных жителей и невозожности достижения поставленных целей по энергоэффективности жилых домов», - сказал Андри Красс, руководитель Центрального союза собственников.
Чтобы поддержка снова стала поддержкой в прямом смысле слова, необходимо, по мнению Центрального союза собственников, пересмотреть реальные возможности поддержки собственников квартир и направить пособия собственникам, которые действительно нуждаются в помощи. Такой подход предусматривает и директива Европарламента от 14 марта 2023 года, вызвавшая большую полемику в Эстонии. Пункт 6с директивы гласит: «Установление минимальных стандартов энергоэффективности вместе с социальной защитой и финансовыми гарантиями направлено на улучшение качества жизни наименее защищенных домохозяйств и беднейших граждан».