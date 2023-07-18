Правительство затормозило с назначением представителя Ида-Вирумаа

Несмотря на то, что министр регионального развития Мадис Каллас (СДПЭ) хотел, чтобы в прошлый четверг правительство решило, кто станет представителем Ида-Вирумаа и что будет входить в его обязанности, этот вопрос во время заседания в повестку дня не попал.
В пятницу Мадис Каллас сообщил, что, по данным на сегодняшний день, обсуждение представителя Ида-Вирумаа переносится в правительстве на начало августа. «Партнеры по коалиции не смогли внутри своих партий достаточно обсудить эту тему и нуждаются во времени. Так как речь идет о важной для правительства теме, я все прекрасно понимаю и никого не тороплю», - отметил он.
В конце июня Каллас заявил, что правительство может назвать имя представителя Ида-Вирумаа после заседания 14 июля. «Оно станет известно в результате совместного решения партий, входящих в правящий союз. Этот человек должен поддерживать взгляды нынешней коалиции и реализовывать ее политику, а также подходить всем трем партиям», - объяснил он.
Среди возможных кандидатов есть несколько громких имен
В качестве одного из кандидатов значится директор по развитию VKG и популяризатор зеленой экономики Яанус Пурга. По словам Калласа, Пурга выразил заинтересованность в этой должности, но есть и другие кандидаты. В поддержку кандидатуры Пурга несколько зеленых организаций написали письма. «У меня есть желание сделать что-нибудь для уезда», - подтвердил он.
Эстонский союз химической промышленности и профсоюзы со своей стороны выразили поддержку министру труда и здоровья предыдущего правительства Пеэпу Петерсону (СДПЭ), который на протяжении многих лет был лидером профсоюзов.
Ранее в качестве возможного кандидата на пост представителя Ида-Вирумаа упоминалась и бывший министр культуры Пирет Хартман (СДПЭ), которую в предыдущем правительстве прозвали министром Ида-Вирумаа за ее активное участие в региональных проблемах. Хартман сказала, что она не стремится занять должность представителя уезда. Каллас добавил, что Хартман поможет ему осуществить процесс выбора представителя и распределения его обязанностей.
В подготовленном в Министерстве регионального развития законопроекте среди прочего говорится, что представитель Ида-Вирумаа желательно должен постоянно жить в этом уезде, хорошо знать его, а также воздерживаться от активной партийной деятельности.
Ни один из кандидатов не представлен самоуправлению
По словам Калласа, с лидерами Ида-Вирумаа, а также с чиновниками нескольких министерств был проведен ряд встреч, на которых обсуждались обязанности и роль представителя правительства Ида-Вирумаа. Представитель будет заниматься в Ида-Вирумаа развитием бизнеса и поддержкой перехода на эстоноязычное образование.
Председатель Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст сказала, что самоуправлениям не было представлено ни одного кандидата.
«Что касается роли и обязанностей представителя, мы, к сожалению, не нашли консенсуса на последней встрече с министром регионального развития. Наша позиция заключается в том, что правительство должно назначить одно министерство, ответственное за быструю и эффективную реализацию фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Мы хотели поговорить об этом с премьер-министром, но не получилось», - сказала Эаст, добавив, что, по мнению Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа, в нынешней роли в назначении представителя Ида-Вирумаа нет смысла.
Создание должности представителя правительства в Ида-Вирумаа было согласовано в коалиционном соглашении Партии реформ, СДПЭ и «Ээсти-200».