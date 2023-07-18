Правительство затормозило с назначением своего представителя в Ида-Вирумаа

В пятницу Мадис Каллас сообщил, что, по данным на сегодняшний день, обсуждение представителя правительства в Ида-Вирумаа переносится на начало августа. «Партнеры по коалиции не смогли внутри своих партий достаточно обсудить эту тему и нуждаются во времени. Так как речь идет о важной для правительства теме, я все прекрасно понимаю и никого не тороплю», - отметил он.

В конце июня Каллас заявил, что правительство может назвать имя своего представителя в Ида-Вирумаа после заседания 14 июля. «Оно станет известно в результате совместного решения партий, входящих в правящий союз. Этот человек должен поддерживать взгляды нынешней коалиции и реализовывать ее политику, а также подходить всем трем партиям», - объяснил он.

Среди возможных кандидатов есть несколько громких имен

В качестве одного из кандидатов значится директор по развитию VKG и популяризатор зеленой экономики Яанус Пурга. По словам Калласа, Пурга выразил заинтересованность в этой должности, но есть и другие кандидаты. В поддержку кандидатуры Пурга несколько зеленых организаций написали письма. «У меня есть желание сделать что-нибудь для уезда», - подтвердил он.

Эстонский союз химической промышленности и профсоюзы со своей стороны выразили поддержку министру труда и здоровья предыдущего правительства Пеэпу Петерсону (СДПЭ), который на протяжении многих лет был лидером профсоюзов.