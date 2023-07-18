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Галерея ⟩ Тоннель Мустакиви приобрел новый облик благодаря суперграфике

rus.postimees.ee
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Вчера, 17 июля, был завершен второй этап суперграфики в тоннеле Мустакиви, благодаря чему одноименный подземный переход приобрел свежий и завершенный вид.

«Проекты LasnaGraafika и ArtPolice - это не просто возможность для молодых художников выразить свои эмоции. Это проекты, которые помогают нам бороться с незаконным граффити. Тоннель Мустакиви год за годом становился жертвой вандалов. Время от времени на его стенах появлялись уродливые картинки и нецензурная брань, которые городу приходилось очищать. Суперграфика, завершенная в прошлом году, еще раз доказывает, что это самая эффективная мера борьбы с незаконным граффити, поскольку рисунок сохранился в целости и сохранности. Поэтому мы решили выполнить вторую стену тоннеля в том же стиле», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В понедельник, 17 июля, молодые художники завершили вторую, а точнее, последнюю фазу росписи тоннеля Мустакиви в рамках проекта LasnaGraafika. Осенью прошлого года художники преобразили лишь одну половину тоннеля, а теперь завершена и вторая стена. Для стен подземного перехода Мустакиви был выбран эскиз «Птицы».

В рамках проектов ArtPolice и LasnaGraafika в Ласнамяэ уже четвертый сезон подряд молодежь и художники совместно преображают уличное пространство. Благодаря искусству обезображенные вандалами стены, лестницы и многие другие объекты обретают новую жизнь.

Первые в этом году произведения искусства были созданы молодежью еще в июне, когда были восстановлены подстанции Юмера и Махтра, 14а. В июле запланированы три проекта: подстанции Линнамяэ теэ, 45А; К.Кярбери, 35 и уже завершенная стена тоннеля Мустакиви. В августе молодые художники будут работать над Линнамяэ теэ, 89; лестницами магазина «Лаагна» и Линнамяэ теэ, 5.

Суперграфику в тоннеле Мустакиви создали художники MintyShrimp и DariusCloud.

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