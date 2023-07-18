Спасут ли начавшиеся дожди урожай картофеля?

Ученый из Центра знаний о сельской жизни Терье Тяхтьярв объясняет, что засушливая весна в этом году была очень своеобразной. Можно сказать, что на полях все просто замерло. «Картофельные растения проросли, но развитие остановилось на весь период засухи. Солнечная энергия была настолько интенсивной, что растение не могло развиваться», - объясняет исследователь.