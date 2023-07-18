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Спасут ли начавшиеся дожди урожай картофеля?

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Весенняя засуха для урожая картофеля менее опасна, чем летняя.
Весенняя засуха для урожая картофеля менее опасна, чем летняя. Фото: Peeter Kümmel

Если урожай ранних сортов картофеля может остаться скудным из-за весенней засухи, то растения более поздних сортов, которые все еще цветут сейчас, могут дать довольно хороший урожай. Так считает специалист по выращиванию картофеля Терье Тяхтъярв.

Ученый из Центра знаний о сельской жизни Терье Тяхтьярв объясняет, что засушливая весна в этом году была очень своеобразной. Можно сказать, что на полях все просто замерло. «Картофельные растения проросли, но развитие остановилось на весь период засухи. Солнечная энергия была настолько интенсивной, что растение не могло развиваться», - объясняет исследователь.

Однако засуха в более поздний период могла бы оказать еще более разрушительное воздействие на картофель. «Если засуха происходит, когда клубни уже сформировались, растение начинает гибнуть. К счастью, сейчас засуха была ранней: растения уже проросли, но их рост остановился и развития не было», - добавила Тяхтъярв.

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