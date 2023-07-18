Миллионы военных имейлов США были отправлены в Мали из-за пропущенной буквы в адресе

Доменное имя министерства обороны США - «.mil». Но в течение многих лет при отправке имейлов пользователи по ошибке писали в адресе «.ml», а этот домен принадлежит Мали - африканской стране, которая является одним из немногих союзников России в мире.

Власти Мали начали поддерживать особенно тесные связи с Россией после того, как в 2020 году в этой стране произошел военный переворот и там начали действовать наемники ЧВК «Вагнер».

По данным газеты Financial Times, которая первой написала об этой ситуации, о проблеме стало известно более десяти лет назад. Ее обнаружил нидерландский предприниматель Йоханнес Зурбиер, который в 2013 году получил контракт на обслуживание принадлежащего Мали домена «.ml».

Сообщается, что за последние месяцы он получил десятки тысяч имейлов, которые предназначались американским военным.

Среди этих писем не было сообщений с грифом «секретно», однако, как сообщает Financial Times, в них содержалась медицинская информация, финансовые данные, карты американских военных объектов, сведения о запланированных официальных поездках и некоторые дипломатические сообщения.

В июле Зурбиер написал об этом американским чиновникам. Он объяснил, что его контракт с правительством Мали скоро должен истечь, а это значит, что «риск реален, и [ситуацию] могут использовать враги США».

Правительство Мали должно вернуть контроль над своим доменным именем уже в понедельник, 17 июля.