Обзор ⟩ Евронормы против быстрой моды. Как стать сознательным потребителем, не превращаясь в пугало

Количество одежды, которая продается в мире из расчета на одного человека, с 2000 года выросло на 60 %. Это произошло благодаря падению цен и увеличению скорости доставки новой одежды потребителям.

Скидки. Фото: Mihkel Maripuu

Сегодня европейский подросток и молодая женщина - главные двигатели отрасли в том виде, в каком она существует. Молодые люди не располагают большим бюджетом, но хотят обновлять свой гардероб модной одеждой и новыми стильными аксессуарами.

Молодые потребители отдают предпочтение недорогим брендам, и многие из них на распродажах скупают одежду килограммами. Большую часть из таких импульсивных покупок затем надевают не более одного раза, если надевают вообще.

На первый взгляд, рост благосостояния жителей Европы - это хорошо. Если все больше людей могут себе позволить красивую одежду, мир становится ярче, экономика растет и это повод для радости. Но не красотой единой живет мода.

Быстрая мода загрязняет планету

Статистически на одного жителя ЕС в среднем приходится более десяти килограммов текстильных отходов в год и большая часть этого объема – одежда. Во всем мире производится 92 миллиона тонн текстильных отходов ежегодно. По данным специальных исследований в мусорных контейнерах очень часто оказывается одежда, которую надевали не больше десяти раз.

Милые молодежные вещицы стоят буквально копейки, но за низким ценником в магазине стоит такая реальная цена, которую наше общество уже не может себе позволить.