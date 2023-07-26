Обзор ⟩ Евронормы против быстрой моды. Как стать сознательным потребителем, не превращаясь в пугало

Сегодня гигантские объемы одежды производят с огромными же экологическими и этическими издержками. Модель производства «изготовить-раз надеть-выбросить» давно требовала изменений, но перестраивать индустрию моды сложно и дорого. Однако этот процесс перемен наконец запущен. Rus.Postimees разбирался, чем вызваны новые требования Евросоюза к производству одежды, не станет ли она слишком дорогой и можно ли модно выглядеть, не причиняя вреда планете.
Количество одежды, которая продается в мире из расчета на одного человека, с 2000 года выросло на 60 %. Это произошло благодаря падению цен и увеличению скорости доставки новой одежды потребителям.
Сегодня европейский подросток и молодая женщина - главные двигатели отрасли в том виде, в каком она существует. Молодые люди не располагают большим бюджетом, но хотят обновлять свой гардероб модной одеждой и новыми стильными аксессуарами.
Молодые потребители отдают предпочтение недорогим брендам, и многие из них на распродажах скупают одежду килограммами. Большую часть из таких импульсивных покупок затем надевают не более одного раза, если надевают вообще.
На первый взгляд, рост благосостояния жителей Европы - это хорошо. Если все больше людей могут себе позволить красивую одежду, мир становится ярче, экономика растет и это повод для радости. Но не красотой единой живет мода.
Быстрая мода загрязняет планету
Статистически на одного жителя ЕС в среднем приходится более десяти килограммов текстильных отходов в год и большая часть этого объема – одежда. Во всем мире производится 92 миллиона тонн текстильных отходов ежегодно. По данным специальных исследований в мусорных контейнерах очень часто оказывается одежда, которую надевали не больше десяти раз.
Милые молодежные вещицы стоят буквально копейки, но за низким ценником в магазине стоит такая реальная цена, которую наше общество уже не может себе позволить.
Индустрия быстрой моды - одна из наиболее губительных для окружающей среды отраслей. Без преувеличения можно сказать, что каждое красивое платье на женщине равно уродливому загрязняющему пятну на окружающей среде.
Одежда занимает четвертое место по негативному влиянию на окружающую среду среди всех категорий потребления в ЕС, но часто такое влияние сказывается на тех странах, где одежда производится.
Производство сырья, тканей и фурнитуры, окрашивание требуют огромного количества воды и химикатов. Например, для производства одной хлопковой футболки нужно 2700 литров воды. При этом сегодня менее половины ношеной одежды собирают для повторного использования или переработки и только один процент старой одежды перерабатывается в новую.
Из-за производства одежды в океанах образуются целые острова из микропластика. При каждой стирке дешевых синтетических материалов, таких как полиэстер или нейлон, выделяются микрочастицы пластика, которые, попадая в водоемы, загрязняют природу и ухудшают качество питьевой воды.
На долю мировой модной индустрии приходится огромный объем выбросов парниковых газов. Это вызвано в том числе логистикой: зачастую фабрики по производству тканей и одежды расположены очень далеко от рынков сбыта.
С этичностью производства одежды дело обстоит не лучше. Одежда, особенно от недорогих брендов, обычно производится в странах с низким уровнем охраны труда и маленькими зарплатами. Здоровье работников постоянно подвергается нагрузке из-за контактов с ядовитыми химикатами и красителями.
Что изменится и кто за это заплатит
Стратегия ЕС для вторичной переработки текстиля (EU Strategy for Sustainable and Circular Textile, Стратегия) предназначена для того, чтобы начать двигаться в направлении снижения влияния производства одежды и на окружающую среду, и на здоровье. Согласно Стратегии продающиеся в Евросоюзе текстильные изделия должны стать более долговечными, их должно быть легче повторно использовать, ремонтировать и перерабатывать.
В Стратегии записано, что при производстве текстиля должны быть соблюдены права человека, социальные и трудовые права, требования к защите окружающей среде и к благополучию животных, при чем по всей цепочке производства и продаж.
Стратегия предлагает конкретные и поддающиеся проверке шаги на протяжении всего жизненного цикла текстильной продукции и, как ожидается, повлияет на такие отрасли, как производство одежды, мебели, строительство, машиностроение и многие другие производства, в которых используется текстиль.
1 июня 2023 года Европейский парламент одобрил резолюцию по Стратегии для вторичной переработки текстиля. Рекомендации приняты шестьюстами голосами «за». Против проголосовало семнадцать депутатов и еще шестнадцать воздержались.
Стратегия Европейской комиссии предусматривает, что к 2030 году текстильные изделия должны иметь более продолжительный срок службы и быть пригодными для вторичной переработки.
При производстве должно соблюдаться права человека, социальные и трудовые права, учитываться требования охраны окружающей среды и благополучие животных. Товары должны будут иметь цифровой паспорт, который позволит потребителям получать информацию о возможности ремонта и переработки изделий и материалов на протяжении всего их жизненного цикла.
Стратегию Европейского парламента по достижению цели можно разбить на следующие четыре основных пункта:
- более жесткие меры ЕС по борьбе с чрезмерным производством и потреблением текстиля;
- текстильные изделия должны служить дольше и легче повторно использоваться, ремонтироваться и перерабатываться;
- одежда и обувь должны производиться цикличным, экологичным и социально справедливым способом;
- стремление к полному запрету уничтожения непроданных и возвращенных текстильных изделий.
Важным элементом для депутатов Европарламента, как указано в резолюции, является введение более строгих мер по всему ЕС для борьбы с быстрой модой. Депутаты Европарламента призывают государства-члены и Европейскую комиссию принять меры, которые будут включать онлайн-рынки в определение «экономических операторов», в отношении которых тоже будут действовать единые правила. Подчеркивается, что продукты, продающиеся через онлайн-рынки, также должны соответствовать законодательству ЕС.
С 2025 года страны ЕС также обязаны внедрить сортировку текстильных отходов. Грядущие изменения, по всей видимости, приведут к созданию платформ по обмену и аренде одежды.
Ограничения не должны убить конкурентоспособность
Хотя EURATEX заявляет, что поддерживает Текстильную стратегию ЕС, он полагает, что несмотря на усилия, намеченные для дальнейшего усиления стремления ЕС к устойчивому развитию и цикличности, в отчете не признается стратегическая роль европейской текстильной промышленности в повышении устойчивости. В отчете также не принимается во внимание глобальная конкурентная угроза, с которой в настоящее время сталкиваются европейские компании.
Генеральный директор Euratex Дирк Вантигем объясняет позицию производителей: «Мы приветствуем большой интерес Европейского парламента к текстильной и модной индустрии, но призываем депутатов Европарламента разработать сбалансированное видение, сочетающее устойчивость и конкурентоспособность. Разработка новой бизнес-модели для нашей отрасли требует тщательно продуманного законодательства на глобальном уровне и открытого диалога между отраслью, брендами и потребителем».
Тем не менее, EURATEX считает, что в отчете признается важность инвестиций в исследования и инновации, поддержки переподготовки и повышения квалификации, необходимости расширения экономики замкнутого цикла.
Что делать, если душа просит красоты
Директива директивой, а всегда хочется выглядеть хорошо. Как минимум не старомодно, а неплохо бы еще и элегантно или необычно. Это уж кому как нравится. Что можно предпринять, чтобы не тратить слишком много денег на одежду и не покупать лишнее, мы спросили у специалиста.
Светлана Агуреева одевает ведущих телеканала ЭТВ+, работает костюмером в кинопроизводстве и ведет блог о моде. Мы поговорили с ней о том, как соединить желание оставаться модной, яркой и при этом быть осознанным потребителем.
«Я не могу сказать, что я прям двумя руками за осознанное потребление, поскольку моя работа не позволяет мне потреблять осознанно (смеется). Я практически ежедневно бываю в магазинах. Покупаю что-то для работы, иногда что-то для себя. Так что я потребляю много, это факт. С другой стороны, я все же потребляю достаточно осознанно. Вещи служат мне долго. У меня не бывает такого, чтоб купила, надела куда-то вещь и сразу выбросила. Вещи, которые, подороже и в хорошем состоянии, но мне больше не нужны, я перепродаю».
Читайте в пятницу большое интервью со Светланой Агуреевой о моде, осознанном потреблении и о том, как отлично и стильно выглядеть, не захламляя шкафы.
Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Еврокомиссии в Эстонии.