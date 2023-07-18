Вт, 18.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фантастический скачок цен обогатил продавцов этих овощей

Лийна Лакс
, экономический журналист
Facebook Twitter
Comments
Рынок в городе Гувахати, Индия.
Рынок в городе Гувахати, Индия. Фото: Javed Dar

Из-за плохих погодных условий цена на помидоры в Индии выросла на 700 процентов, что дало овощеводам шанс хорошо заработать.

По данным агентства Bloomberg, цена на помидоры в Индии выросла на 700 процентов. Это связано с плохими погодными условиями и наводнением в ключевых районах выращивания томатов, что, в свою очередь, привело к неурожаю. Однако, как пишет Bloomberg, возможность быстрого обслуживания может скоро иссякнуть, так как скоро будет собран новый урожай.

CNBC пишет, что Индия занимает второе место в мире по производству томатов. Дефицит помидоров привел к беспрецедентным зрелищам в Индии: фермеры жаловались на массовую кражу помидоров, а компания McDonalds объявила, что убирает кусочек помидора из своего бургера. В то же время в McDonalds подчеркнули, что нехватка помидоров в Индии - ежегодная сезонная проблема, вызванная сезоном дождей.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх