Фантастический скачок цен обогатил продавцов этих овощей

По данным агентства Bloomberg, цена на помидоры в Индии выросла на 700 процентов. Это связано с плохими погодными условиями и наводнением в ключевых районах выращивания томатов, что, в свою очередь, привело к неурожаю. Однако, как пишет Bloomberg, возможность быстрого обслуживания может скоро иссякнуть, так как скоро будет собран новый урожай.