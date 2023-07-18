Вице-председатель центристов: русскоязычные хотят отдать своих детей в эстонские школы, но лагерь Кылварта пытается их изолировать

«Исмаил Мирзоев и Александр Айро, которые обратились против меня в суд чести, утверждали, что такие словосочетания, как "русское крыло" и "слишком патриотичное пожертвование", являются для них оскорбительными и в контексте Конституции дискриминационными. Мое объяснение: у каждого человека есть национальность и родной язык. Политик, являясь представителем своей национальности, представляет ценности и мировоззрение избирателей той же национальности. Еще лучше, если он делает это максимально честно и открыто, ни в коем случае не скрывая и не отрицая ни своей национальности, ни родного языка, ни политических интересов себя и своих избирателей», - сказал Карилайд.

По его словам, Центристская партия всегда была открытой и толерантной по отношению ко всем национальностям, еще со времен Народного фронта. «Значительная часть русскоязычного населения поддержала независимость Эстонии в критический момент и не согласилась с попыткой «Интерфронта» бросить нас на произвол Кремля. Центристская партия всегда привлекала в политику наибольшее число иноязычных, а фактически русскоязычных людей», - заявил Карилайд. Он подчеркнул, что большое количество русскоязычных людей хотят отдать своих детей в эстонские детские сады и школы, поддерживая как будущее собственных детей, так и жизнеспособность и выживание эстонского языка.