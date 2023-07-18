Вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд направил в суд чести партии письмо, где критикует лагерь Михаила Кылварта (Центристская партия), которое, по его мнению, представляет русское крыло партии, но не выражает интересы русскоязычных людей, а изолирует их от реальности.
Вице-председатель центристов: русскоязычные хотят отдать своих детей в эстонские школы, но лагерь Кылварта пытается их изолировать
«Исмаил Мирзоев и Александр Айро, которые обратились против меня в суд чести, утверждали, что такие словосочетания, как "русское крыло" и "слишком патриотичное пожертвование", являются для них оскорбительными и в контексте Конституции дискриминационными. Мое объяснение: у каждого человека есть национальность и родной язык. Политик, являясь представителем своей национальности, представляет ценности и мировоззрение избирателей той же национальности. Еще лучше, если он делает это максимально честно и открыто, ни в коем случае не скрывая и не отрицая ни своей национальности, ни родного языка, ни политических интересов себя и своих избирателей», - сказал Карилайд.
По его словам, Центристская партия всегда была открытой и толерантной по отношению ко всем национальностям, еще со времен Народного фронта. «Значительная часть русскоязычного населения поддержала независимость Эстонии в критический момент и не согласилась с попыткой «Интерфронта» бросить нас на произвол Кремля. Центристская партия всегда привлекала в политику наибольшее число иноязычных, а фактически русскоязычных людей», - заявил Карилайд. Он подчеркнул, что большое количество русскоязычных людей хотят отдать своих детей в эстонские детские сады и школы, поддерживая как будущее собственных детей, так и жизнеспособность и выживание эстонского языка.
«Когда большинство членов правления партии приняло решение отклонить пожертвование от Парвела Пруунсилда, с одной стороны, среди противников пожертвования фактически преобладали русскоязычные коллеги по партии. Однако в данном случае речь идет не о национальности, а скорее о менталитете, о весьма однообразных установках определенного круга лиц во всем, что касается якобы пожеланий русскоязычного населения», - пояснил суду Карилайд.
Например, несмотря на то, что значительная часть русскоязычного населения хочет отдать своих детей в эстонские школы, русское крыло Центристской партии на протяжении многих лет последовательно выступает против перехода на обучение на эстонском языке, поскольку это якобы не нужно и невозможно, добавил Карилайд.
Выражению «Русское крыло» дала собственное определение Яна Тоом (15.03.2019), когда она заявила, что голосование в руководстве Центристской партии проходит по этническому признаку, и действительно появилось так называемое русское крыло, представителем которого она является. Подавшие на меня жалобу могут задать вопрос автору данного определения. Центристская партия как политическое объединение опирается на самые разные взгляды, которые скрепляются поиском точек соприкосновения во избежание экстремизма», - заявил Карилайд.
Он подчеркнул, что после начала агрессии России против Украины, например, единая эстонская школа по всей Эстонии, - это элементарно. «К сожалению, Центристская партия построила и среди наших членов воздушный замок, что если бы партия осталась в правительстве вместе с реформистами, то Ратас или Кылварт вместе с Кайей Каллас спасли бы русскую школу», - сказал Карилайд.
По его мнению, Центристская партия должна более активно мотивировать русскоязычное население к изучению эстонского языка, а не «отстаивать» его дальнейшую изоляцию. «И советские памятники были бы снесены, и у граждан России отобрали бы разрешения на оружие, даже если Центристская партия всеми силами пыталась бы удержаться за Партию реформ», - добавил Карилайд.
«Однако именно по вышеперечисленным вопросам у меня, как у лидера парламентской фракции, около года назад были самые острые разногласия с русскоязычными политиками, которых поддерживали лишь несколько эстоноязычных политиков», - сказал Карилайд.
Отклонение мировоззренческого пожертвования в размере 300 тысяч евро голосованием 9:7 также отражает этот мировоззренческий конфликт внутри партии. «Это уже можно было наблюдать при голосовании центристов в Рийгикогу 23 февраля 2022 года, в котором Россия была определена как государство-агрессор. Могли ли десять недостающих голосов от Центристской партии при таком важном голосовании в Рийгикогу также привести к потере десяти мандатов на выборах в Рийгикогу?» пишет Карилайд.
«Доказывать это не нужно, но в любом случае Центристская партия понесла большой репутационный ущерб. Если в Центристской партии запрещено говорить о национальностях, то тем более странными выглядят слова некоторых коллег по партии о большем вкладе русскоязычных политиков в результаты голосования по сравнению с эстоноязычными политиками Центристской партии», - написал он суду.
«Разве это не сегрегация по национальному признаку? - спрашивает Карилайд и продолжает: - Авторам жалобы следует обратиться непосредственно к источнику вопроса. Это вопрос исторического восприятия и внутренних установок, убеждений и взглядов. Понятно, что быть патриотом и эстонцем - это не только ходить каждые пару лет на Праздник песни в национальных костюмах, - сердце и установки должны быть в правильном месте во время кризиса».