МНЕНИЕ ⟩ Успешная атака на Крымский мост поставила ФСБ в очень неловкое положение

В связи с подрывом Крымского моста Украина также пытается обыграть в СМИ версию, что это могло быть сведением счетов между российскими спецслужбами и армией. Однако вряд ли эта версия будет сочтена правдоподобной. Тем самым украинцы просто стараются усугубить замешательство российской стороны.

Украина сама в недавнем прошлом довольно часто намекала на то, что Крымский мост не устоит, а Россия уже давно готовилась к атаке на Крымский мост. Тем не менее, российское руководство все же было застигнуто врасплох, и его реакция не отличалась особой оригинальностью.

Вчера вечером в конце концов на эту тему выступил лично Путин, который счел необходимым откровенно лгать, утверждая, что Россия не использовала Крымский мост для военных перевозок. Он пообещал, что ответ России последует в ближайшее время. В качестве возможной контрмеры есть основания ожидать обстрелов украинских городов различными ракетами и беспилотниками. Путин, как было и в случае прошлой атаки, призвал ФСБ усилить безопасность моста. Под этим подразумевается не только охрана периметра объекта.

Самым же неловкий для ФСБ вопрос - откуда украинский спецназ направил беспилотники, осуществившие атаку. Как известно, все берега Азовского моря находятся под контролем российских оккупационных войск, а ближайшие территории под контролем Украины расположены настолько далеко, что оттуда беспилотникам до моста не добраться.