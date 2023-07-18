МНЕНИЕ ⟩ Успешная атака на Крымский мост поставила ФСБ в очень неловкое положение

Поскольку все берега Азовского моря находятся под контролем российских оккупационных войск, а ближайшие подконтрольные Украине территории расположены от Крымского моста настолько далеко, что беспилотникам добраться оттуда до моста не представляется возможным, ФСБ приходится отвечать на неприятный вопрос, откуда же были запущены атаковавшие мост дроны, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
В связи с подрывом Крымского моста Украина также пытается обыграть в СМИ версию, что это могло быть сведением счетов между российскими спецслужбами и армией. Однако вряд ли эта версия будет сочтена правдоподобной. Тем самым украинцы просто стараются усугубить замешательство российской стороны.
Украина сама в недавнем прошлом довольно часто намекала на то, что Крымский мост не устоит, а Россия уже давно готовилась к атаке на Крымский мост. Тем не менее, российское руководство все же было застигнуто врасплох, и его реакция не отличалась особой оригинальностью.
Вчера вечером в конце концов на эту тему выступил лично Путин, который счел необходимым откровенно лгать, утверждая, что Россия не использовала Крымский мост для военных перевозок. Он пообещал, что ответ России последует в ближайшее время. В качестве возможной контрмеры есть основания ожидать обстрелов украинских городов различными ракетами и беспилотниками. Путин, как было и в случае прошлой атаки, призвал ФСБ усилить безопасность моста. Под этим подразумевается не только охрана периметра объекта.
Самым же неловкий для ФСБ вопрос - откуда украинский спецназ направил беспилотники, осуществившие атаку. Как известно, все берега Азовского моря находятся под контролем российских оккупационных войск, а ближайшие территории под контролем Украины расположены настолько далеко, что оттуда беспилотникам до моста не добраться.
Согласно официальным заявлениям, Крымский мост останется закрытым для автомобильного движения до 15 сентября. Однако уже через несколько часов после атаки представители центральной российской власти начали распространять разные версии того, каким образом мост может быть открыт для более легкого транспорта уже в ближайшее время. При этом новость, распространившаяся вчера поздно вечером, что мост открыт для одностороннего движения легковых автомобилей, еще не получила четкого подтверждения. В настоящее время у паромной переправы из Крыма наблюдаются большие пробки.
Кроме того, пробки также возникли на трассе, проходящей через северное побережье Азовского моря. Пробки образуются по направлению из Крыма, так что, похоже, атака на мост все-таки подействовала отрезвляюще. В пробках много грузовиков. Большую часть боевой техники Россия перевозит обычными гражданскими грузовиками.
Зерновая сделка
В качестве примера психологического воздействия можно привести опубликованное вчера в социальных сетях видео, на котором украинские партизаны атакуют и уничтожают военный грузовик в тылу России. Атака на мост также во многом обнулила подготовленные сообщения России о выходе из зерновой сделки.
Изначально выход из соглашения хотели представить как российскую инициативу и меру по эскалации. Вчера Россия официально заявила, что выходит из всех процессов, связанных с соглашением об экспорте зерна, а также приостанавливает действие обещанных гарантий безопасности поставок, которые давались в рамках соглашения. Украина была к этому готова, и президент Владимир Зеленский заявил вчера в интервью журналистам разных африканских изданий, что Украина будет ходатайствовать о продлении соглашения без участия России и уведомит о соответствующей инициативе ООН и Турцию.
Неожиданно вчера Китай объявил, что готов присоединиться к переговорному процессу по зерновой сделке, выразив надежду на то, что соглашение будет восстановлено и выполнено в полном объеме. Последнюю фразу можно рассматривать как заявление о выражении поддержки России, которая вышла из соглашения, утверждая, что разрешенный с ее стороны экспорт удобрений и других товаров не осуществлялся. Мирная инициатива, представленная Китаем этой весной, никоим образом не пошла на пользу международной репутации Пекина, теперь у Китая есть возможность вернуться в игру.
ЧВК «Вагнер» в Беларуси
Вчера колонны ЧВК «Вагнер» продолжили свое движение на территорию Беларуси с флагами и фанфарами. К данному моменту границу пересекли три колонны. Общее впечатление не изменилось - пока речь идет об относительно небольшом количестве боевиков. И литовская военная разведка совершенно официально заявляла, что у вагнеровцев, прибывших на территорию Беларуси, не достает значительного количества вооружений и боеприпасов. Конечно, не исключено, что первые прибывшие готовят лагеря для перебазирования большей части боевиков.
Сегодня ночью Россия иранскими беспилотниками и шестью ракетами «Калибр» нанесла удар по Одессе и Николаеву. По оперативной информации, все четыре беспилотника, которые атаковали Николаев, были сбиты, так же, как и ракеты и 21 беспилотник, выпущенные в направлении Одессы. Как обычно, падающие обломки нанесли ущерб, есть и пострадавшие. На основании описаний атак можно сделать вывод, что была предпринята попытка нападения на порты Николаева и Одессы.
Таким образом, это нападение можно рассматривать как продолжение кампании России по выходу из соглашения об экспорте зерна, а не как ответ на нападение на Крымский мост. Николаев и Одесса являются основными экспортными портами для украинского зерна.