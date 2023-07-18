Главная цель российских войск - остановить контрнаступление Украины на Бахмутском направлении, поэтому армия противника перешла в наступление в районе Купянска, сообщила вчера вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Киев: российская армия пытается помешать успеху Украины на Бахмутском направлении контрнаступлением в Купянске
«Для россиян главным направлением наступления был восток. С января они концентрируются там, чтобы выйти к административной границе Донецкой области», - цитирует заместителя министра украинский портал «Суспильне».
Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-посте также подтвердил, что российские захватчики укрепили оборону в Бахмуте и начали наступление на Купянском направлении, сообщает портал «Униан».
«С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части Воздушно-десантных войск», - отметил генерал-полковник.
«В то же время враг перешел в наступление на Купянском направлении, поставив перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков», - подчеркнул Сырский.
По словам пресс-секретаря Южного оперативного командования ВСУ Сергея Череватого, к вчерашнему дню на Лымано-Купянском направлении было сосредоточено более 100 000 военнослужащих российской армии и свыше 900 танков.
Для сравнения он отметил, что в разгар советско-афганской войны численность войск Москвы в Афганистане составляла около 120 000 человек.
По словам Череватова, в настоящее время украинские войска занимают оборонительные позиции и не позволяют противнику перехватить инициативу, сообщает «Украинская правда».