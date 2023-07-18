Установлена годовая квота на отстрел медведей в Эстонии

Департамент окружающей среды установил первичный лимит охоты на медведя в этом году на уровне 96 особей, то есть примерно 10 процентов от общей численности медведя в стране. Это близко к годовому приросту популяции.
В Харьюмаа можно отстрелять 11 медведей, в Ида-Вирумаа - 15, в Йыгевамаа - 13, в Ярвамаа - 13, в Ляэне-Вирумаа - 16, в Вильяндимаа - 7, в Тартумаа - 8, в Пярнумаа - 5, в Рапламаа - 3, в Пылвамаа — 2, и по одному - в Вырумаа, Валгамаа и Ляэнемаа.
«Учитывая площадь страны, Эстония является одной из самых богатых медведями стран в Северной Европе, если не во всей Европе, - сказала заместитель гендиректора по дикой природе Департамента окружающей среды Леэло Кукк. - Например, площадь Финляндии в семь раз больше, а медведей там больше всего в два раза. В результате хорошо продуманной организации охоты распространение медведя в Эстонии расширилось как на запад, так и на юг, а популяция медведя все больше обосновывается и в Латвии. В целом можно сказать, что медведи чувствуют себя очень хорошо».
По данным мониторинга Департамента окружающей среды, в Эстонии насчитывается около 900-950 медведей, и их популяция в течение последних 15 лет сохраняет тенденцию роста. Однако увеличение численности сопровождается проблемами: медведи наносят ущерб пчеловодам и хуторянам, значительно чаще стали встречи с людьми, молодые медведи все чаще теряются в населенных пунктах. До прошлого года росло и количество случаев ущерба, причиняемого медведями.
«В большинстве случаев встреча человека и медведя проходит мирно, но настораживает, как много сообщений о встречах вне мест обитания медведей - в поселениях или других культурных ландшафтах, - сказала Леэло Кукк. - Это значит, что естественные места обитания заняты старшими сородичами, а молодые медведи ищут места обитания в непосредственной близости от человека. С каждой такой встречей возрастает вероятность возникновения опасной ситуации. Так что помимо защиты медведей мы также должны ограничивать их количество».
Медведь по директиве о дикой природе является строго охраняемым видом, и охота на медведя разрешена только в исключительных случаях, чтобы предотвратить ущерб и обеспечить безопасность, при условии, что нет альтернативных решений и поддерживаются благоприятные условия. Если можно защитить ульи с помощью надлежащего ограждения, контролируемая охота считается оправданной и предотвращающей связанные с большой численностью медведей опасные ситуации.
«Умеренная охота - часть действий, необходимых для предотвращения конфликтов и предотвращения ущерба от хищников. Умеренная охота является также важным фактором в сохранении страха медведей перед людьми, но она также необходима для обеспечения безопасности популяции», - пояснила Кукк.
Департамент окружающей среды устанавливает объемы охоты на основе количества медведей и плана защиты и контроля крупных хищников. Последнее предусматривает, что пометов с медвежатами должно быть не менее 70. В 2022 году было 96 пометов, что является самым высоким показателем за последние 20 лет.
При определении объемов охоты учитываются и случаи нанесения ущерба хищникам, предупредительные меры, принимаемые в случае причинения ущерба, а также мнения заинтересованных групп и местных охотничьих советов.
Сезон охоты на медведя начинается 1 августа и продолжается до конца октября.