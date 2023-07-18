Установлена годовая квота на отстрел медведей в Эстонии

В Харьюмаа можно отстрелять 11 медведей, в Ида-Вирумаа - 15, в Йыгевамаа - 13, в Ярвамаа - 13, в Ляэне-Вирумаа - 16, в Вильяндимаа - 7, в Тартумаа - 8, в Пярнумаа - 5, в Рапламаа - 3, в Пылвамаа — 2, и по одному - в Вырумаа, Валгамаа и Ляэнемаа.

«Учитывая площадь страны, Эстония является одной из самых богатых медведями стран в Северной Европе, если не во всей Европе, - сказала заместитель гендиректора по дикой природе Департамента окружающей среды Леэло Кукк. - Например, площадь Финляндии в семь раз больше, а медведей там больше всего в два раза. В результате хорошо продуманной организации охоты распространение медведя в Эстонии расширилось как на запад, так и на юг, а популяция медведя все больше обосновывается и в Латвии. В целом можно сказать, что медведи чувствуют себя очень хорошо».

По данным мониторинга Департамента окружающей среды, в Эстонии насчитывается около 900-950 медведей, и их популяция в течение последних 15 лет сохраняет тенденцию роста. Однако увеличение численности сопровождается проблемами: медведи наносят ущерб пчеловодам и хуторянам, значительно чаще стали встречи с людьми, молодые медведи все чаще теряются в населенных пунктах. До прошлого года росло и количество случаев ущерба, причиняемого медведями.