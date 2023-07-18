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В России из больницы сбежали больные сибирской язвой: они ели внутренности лошади

rus.postimees.ee
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Лошадь. Снимок иллюстративный.
Лошадь. Снимок иллюстративный. Фото: Mikhail Pogosov/PantherMedia

Четыре пациента с сибирской язвой сбежали из больницы в Туве, пишет «Медуза».

Об этом сообщили в региональном управлении Министерства здравоохранения РФ. По данным представителей министерства, четверо пациентов были взяты под амбулаторное наблюдение специалистами и осмотрены на дому. Врачи провели с ними беседу о «недопустимости выхода за пределы своего жилища».

Как пишет «Сибирь. Реалии», все сбежавшие из больницы находятся в удовлетворительном состоянии, но до конца не излечили язвы на коже, что делает их потенциальными переносчиками инфекции. При этом «Сибирь. Реалии» отмечает, что передача сибирской язвы от человека к человеку происходит редко.

В июне пятерых жителей Барун-Хемчикского района Ханты-Мансийского автономного округа госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Это произошло после того, как местный фермер вместе с работниками забил лошадь на своей чабанской стоянке. Экспертиза установила, что четверо госпитализированных использовали в пищу ливер лошади.

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