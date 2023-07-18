В России из больницы сбежали больные сибирской язвой: они ели внутренности лошади

Об этом сообщили в региональном управлении Министерства здравоохранения РФ. По данным представителей министерства, четверо пациентов были взяты под амбулаторное наблюдение специалистами и осмотрены на дому. Врачи провели с ними беседу о «недопустимости выхода за пределы своего жилища».

Как пишет «Сибирь. Реалии», все сбежавшие из больницы находятся в удовлетворительном состоянии, но до конца не излечили язвы на коже, что делает их потенциальными переносчиками инфекции. При этом «Сибирь. Реалии» отмечает, что передача сибирской язвы от человека к человеку происходит редко.