Один из лучших наездников мира будет выступать на ОИ в Париже на эстонской лошади

Ватле дебютировал на Олимпиаде в составе сборной Бельгии в 2012 году в Лондоне, в 2021 году завоевал командную бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, а в 2019 году - командную золотую медаль на чемпионате Европы в Роттердаме. Последним крупным достижением спортсмена стала командная бронза, которую он получил с Эйс оф Хартс на очень престижном соревновании CHIO Aachen.

На видео лошадь выглядела интересно, и Грегори отправил своего помощника ее испытать. Кстати, после видео тренировки, опубликованного в соцсети опомнились и французы, но было уже поздно.

В первые годы Эйс оф Хартс был довольно сложной лошадью, потому что прыгал через каждое препятствие гораздо мощнее, чем нужно. Возможно, именно из-за этого усердия его преследовали некоторые проблемы со здоровьем и было ощущение, что толку от лошади не будет. Но осенью и зимой 2022 года Грегори взял лошадь с собой в турне по Калифорнии, и с тех пор их сотрудничество становилось все лучше и лучше.

Грегори Вале на Эйс оф Хартс в Калифорнии. Фото: Домашняя страница наездника

Последнее испытание было пройдено в уже упомянутом CHIO Aachen, которое, по-видимому, стало решающим - Грегори в недавнем интервью рассказал, что Эйс оф Хартс - его выбор для Олимпиады в Париже.

Среди прочего он упомянул, что быть обладателем такой талантливой лошади - большая удача, потому что, как правило, владельцами сверхдорогих лошадей, выступающих на таком уровне, являются не сами спортсмены, а их спонсоры.

Посмотрим, что принесет 2024 год, но осознание, что еще одна эстонская лошадь получила свой билет на Олимпийские игры, безусловно, вдохновит многих эстонских коневодов.