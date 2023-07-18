Один из лучших наездников мира будет выступать на ОИ в Париже на эстонской лошади

Несколько лет назад многие любители конного спорта и люди, знакомые с разведением спортивных лошадей, смогли увидеть первых родившихся в Эстонии лошадей, которые участвовали в Олимпийских играх в Токио. Теперь вновь появился повод для радости.
Рожденный в Эстонии и имеющий торговый знак ESH (эстонская спортивная лошадь) конь по кличке Эйс оф Хартс (Ace of Hearts - с англ. Туз Червей; Aliandro B – Ra) входит в состав бельгийской команды и совсем недавно до Эстонии дошла весть о том, что он примет участие в Олимпиаде в Париже. Об этом пишет Лийз Ира, член Общества заводчиков спортивных лошадей Эстонии.
Для заводчиков не новость, что Бельгия является одной из ведущих стран по разведению конкурных лошадей, но все же в бельгийскую сборную вошел конь именно из Эстонии, маленькой страны, где ежегодно рождается всего сотня спортивных лошадей.
Примечательно, что Эйс оф Хартс является эстонской спортивной лошадью в третьем поколении: его бабушку Вегу, 2002 года рождения, удалось зарегистрировать в племенной книге ESH. Он покинул Эстонию в возрасте четырех лет и прибыл во Францию к Грете Пюви Аяш, которая тоже уехала из Эстонии и руководила конюшней и тренировочным центром вместе со своим мужем, тренером Александром Аяшем. Александр Аяш входил в состав сборной Франции.
Во многом именно благодаря Грете так быстро раскрылся прыжковый талант Туза: Грете в юности и сама участвовала в соревнованиях по конкуру. Конь произвел настолько хорошее впечатление, что Александр воспользовался своими знакомствами и предложил его членам французской сборной по конкуру.
Но поскольку конь был еще слишком молодым, а родословная его - достаточно скромной, интереса к нему не возникло. Однако Александр не сдался и предложил коня одному из лучших наездников, члену сборной Бельгии Грегори Ватле, который в течение десяти лет входил в число 30 лучших наездников мира.
Ватле дебютировал на Олимпиаде в составе сборной Бельгии в 2012 году в Лондоне, в 2021 году завоевал командную бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио, а в 2019 году - командную золотую медаль на чемпионате Европы в Роттердаме. Последним крупным достижением спортсмена стала командная бронза, которую он получил с Эйс оф Хартс на очень престижном соревновании CHIO Aachen.
На видео лошадь выглядела интересно, и Грегори отправил своего помощника ее испытать. Кстати, после видео тренировки, опубликованного в соцсети опомнились и французы, но было уже поздно.
В первые годы Эйс оф Хартс был довольно сложной лошадью, потому что прыгал через каждое препятствие гораздо мощнее, чем нужно. Возможно, именно из-за этого усердия его преследовали некоторые проблемы со здоровьем и было ощущение, что толку от лошади не будет. Но осенью и зимой 2022 года Грегори взял лошадь с собой в турне по Калифорнии, и с тех пор их сотрудничество становилось все лучше и лучше.
Последнее испытание было пройдено в уже упомянутом CHIO Aachen, которое, по-видимому, стало решающим - Грегори в недавнем интервью рассказал, что Эйс оф Хартс - его выбор для Олимпиады в Париже.
Среди прочего он упомянул, что быть обладателем такой талантливой лошади - большая удача, потому что, как правило, владельцами сверхдорогих лошадей, выступающих на таком уровне, являются не сами спортсмены, а их спонсоры.
Посмотрим, что принесет 2024 год, но осознание, что еще одна эстонская лошадь получила свой билет на Олимпийские игры, безусловно, вдохновит многих эстонских коневодов.
Подробнее о пути Эйс оф Хартс можно прочитать ЗДЕСЬ.