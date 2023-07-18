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Крупнейшие банки Эстонии купаются в деньгах из-за повышения ставки Euribor

rus.postimees.ee
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Евро. Иллюстративное фото.
Евро. Иллюстративное фото. Фото: FRED SCHEIBER

Доходы крупнейших банков Эстонии выросли на десятки и, в некоторых случаях, даже на сотни миллионов евро. Этому способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.

Чистая прибыль Swedbank AS за первые шесть месяцев 2023 года составила 214 млн евро

Доходы увеличились на 192 млн евро, в основном за счет роста процентных доходов. Главным образом - в связи с поступлениями, связанными с повышением процентных ставок Европейским центральным банком.

Чистый процентный доход вырос на 150 млн евро, чему способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.

Более высокий оборот по карточкам и более широкое использование кредитного лимита предприятиями увеличили чистый доход от комиссионных на один млн евро. Снижение доходов от платежей и ценных бумаг уменьшило положительное влияние карточек.

Чистый доход от финансовых инструментов увеличился на пять млн евро, что обусловлено нереализованной прибылью от переоценки активов в сферах управления активами и страхования, положительное влияние которой было снижено из-за уменьшения доходов от торговли иностранной валютой.

Прочие доходы увеличились на 36 млн евро, что обусловлено ростом доходов от страхования.

Swedbank.
Swedbank. Фото: Ints Kalnins

Расходы увеличились на 13 млн евро. Основными причинами роста расходов стали увеличение расходов на персонал и рост стоимости услуг, переданных на аутсорсинг из Группы Swedbank. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.

Ожидаемые кредитные убытки за первые шесть месяцев 2023 года составили -4,5 млн евро, по сравнению с -0,8 млн евро за аналогичный период 2022 года.

Чистая прибыль Swedbank AS за первые шесть месяцев 2023 года составила 214 млн евро. По сравнению с первым полугодием 2022 года прибыль увеличилась на 148 млн евро.

В первом полугодии 2023 года Swedbank вместе со своими дочерними предприятиями и предприятиями Группы, работающими в Эстонии, заплатил 29 млн евро налогов на рабочую силу, став одним из крупнейших налогоплательщиков в Эстонии. В первом полугодии 2023 года Swedbank вместе с действующими в Эстонии дочерними предприятиями и предприятиями Группы заплатил подоходный налог с предприятий в размере 34,4 млн евро.

Высокий результат заставил LHV пересмотреть прогноз прибыли

Чистые доходы LHV Group за 6 месяцев до 2023 года составили 143,3 млн евро (+97% по сравнению с 2022 годом), чему способствовали высокие процентные доходы, а общие расходы составили 63,7 млн евро (+59% по сравнению с 2022 годом).

Во втором квартале чистая прибыль LHV Group составила 35,6 млн евро, что на 2,6 млн евро больше, чем в первом квартале (+8%), и на 21,6 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года (+155%). Рентабельность капитала, приходящегося на долю акционеров группы, составила 30,7%.

Доходы группы во втором квартале составили 74,9 млн евро, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале. 62,9 млн евро составили чистые процентные доходы, а 12,4 млн евро - чистые комиссионные доходы. Операционные расходы группы составили 33 млн евро, что на 8% больше, чем в первом квартале.

LHV.
LHV. Фото: Erik Tikan

На конец июня активы LHV Group составили 6,31 млрд евро. За квартал объем активов увеличился на 217 млн евро, или на 4%. Консолидированные депозиты увеличились на 195 млн евро и составили 5,06 млрд евро (+4%; -34 млн евро в I квартале).

Чистая прибыль группы за шесть месяцев составила 68,7 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 42,3 млн евро, или на 161%. Чистая прибыль LHV Bank за 6 месяцев составила 71,8 млн евро. LHV Varahaldus за первые 6 месяцев получил чистую прибыль в размере 0,5 млн евро, а LHV Kindlustus - чистый убыток в размере 0,4 млн евро. LHV Bank Limited по итогам полугодия получил убыток в размере 0,9 млн евро. Рентабельность собственного капитала LHV Group за первое полугодие составила 30,7%.

По итогам второго квартала LHV Group перевыполнила текущий финансовый план, получив чистую прибыль в размере 22,9 млн евро. LHV планирует продлить финансовый план не позднее сентября.

Рост прибыли SEB Eesti не дотянул до конкурентов

Прибыль SEB Eesti в первом полугодии выросла всего на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что меньше, чем у Swedbank и LHV.

SEB Bank закончил первое полугодие 2023 года с прибылью в размере 113,3 млн евро (49,2 млн евро в первом полугодии 2022 года).

SEB.
SEB. Фото: Bob Strong

Операционные доходы группы составили 169,5 млн евро (88,8 млн евро в первом полугодии 2022 года), а операционные расходы - 37,2 млн евро (31,7 млн евро в первом полугодии 2022 года). Чистые ожидаемые кредитные убытки увеличились по Группе на 0,05 млн евро (0,4 млн евро в первом полугодии 2022 года). Отчисления в фонд урегулирования составили 0,9 млн евро (1,1 млн евро в первом полугодии 2022 года). Налог на прибыль был начислен в размере 18,1 млн евро (6,5 млн евро в первой половине 2022 года). В общей сложности в текущем году банк заплатил 27 млн евро различных государственных налогов.

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