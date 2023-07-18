Крупнейшие банки Эстонии купаются в деньгах из-за повышения ставки Euribor

Доходы крупнейших банков Эстонии выросли на десятки и, в некоторых случаях, даже на сотни миллионов евро. Этому способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.
Чистая прибыль Swedbank AS за первые шесть месяцев 2023 года составила 214 млн евро
Доходы увеличились на 192 млн евро, в основном за счет роста процентных доходов. Главным образом - в связи с поступлениями, связанными с повышением процентных ставок Европейским центральным банком.
Чистый процентный доход вырос на 150 млн евро, чему способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.
Более высокий оборот по карточкам и более широкое использование кредитного лимита предприятиями увеличили чистый доход от комиссионных на один млн евро. Снижение доходов от платежей и ценных бумаг уменьшило положительное влияние карточек.
Чистый доход от финансовых инструментов увеличился на пять млн евро, что обусловлено нереализованной прибылью от переоценки активов в сферах управления активами и страхования, положительное влияние которой было снижено из-за уменьшения доходов от торговли иностранной валютой.
Прочие доходы увеличились на 36 млн евро, что обусловлено ростом доходов от страхования.
Расходы увеличились на 13 млн евро. Основными причинами роста расходов стали увеличение расходов на персонал и рост стоимости услуг, переданных на аутсорсинг из Группы Swedbank. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.
Ожидаемые кредитные убытки за первые шесть месяцев 2023 года составили -4,5 млн евро, по сравнению с -0,8 млн евро за аналогичный период 2022 года.
Чистая прибыль Swedbank AS за первые шесть месяцев 2023 года составила 214 млн евро. По сравнению с первым полугодием 2022 года прибыль увеличилась на 148 млн евро.
В первом полугодии 2023 года Swedbank вместе со своими дочерними предприятиями и предприятиями Группы, работающими в Эстонии, заплатил 29 млн евро налогов на рабочую силу, став одним из крупнейших налогоплательщиков в Эстонии. В первом полугодии 2023 года Swedbank вместе с действующими в Эстонии дочерними предприятиями и предприятиями Группы заплатил подоходный налог с предприятий в размере 34,4 млн евро.
Высокий результат заставил LHV пересмотреть прогноз прибыли
Чистые доходы LHV Group за 6 месяцев до 2023 года составили 143,3 млн евро (+97% по сравнению с 2022 годом), чему способствовали высокие процентные доходы, а общие расходы составили 63,7 млн евро (+59% по сравнению с 2022 годом).
Во втором квартале чистая прибыль LHV Group составила 35,6 млн евро, что на 2,6 млн евро больше, чем в первом квартале (+8%), и на 21,6 млн евро больше, чем за аналогичный период прошлого года (+155%). Рентабельность капитала, приходящегося на долю акционеров группы, составила 30,7%.
Доходы группы во втором квартале составили 74,9 млн евро, что на 10% больше, чем в предыдущем квартале. 62,9 млн евро составили чистые процентные доходы, а 12,4 млн евро - чистые комиссионные доходы. Операционные расходы группы составили 33 млн евро, что на 8% больше, чем в первом квартале.
На конец июня активы LHV Group составили 6,31 млрд евро. За квартал объем активов увеличился на 217 млн евро, или на 4%. Консолидированные депозиты увеличились на 195 млн евро и составили 5,06 млрд евро (+4%; -34 млн евро в I квартале).
Чистая прибыль группы за шесть месяцев составила 68,7 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 42,3 млн евро, или на 161%. Чистая прибыль LHV Bank за 6 месяцев составила 71,8 млн евро. LHV Varahaldus за первые 6 месяцев получил чистую прибыль в размере 0,5 млн евро, а LHV Kindlustus - чистый убыток в размере 0,4 млн евро. LHV Bank Limited по итогам полугодия получил убыток в размере 0,9 млн евро. Рентабельность собственного капитала LHV Group за первое полугодие составила 30,7%.
По итогам второго квартала LHV Group перевыполнила текущий финансовый план, получив чистую прибыль в размере 22,9 млн евро. LHV планирует продлить финансовый план не позднее сентября.
Рост прибыли SEB Eesti не дотянул до конкурентов
Прибыль SEB Eesti в первом полугодии выросла всего на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что меньше, чем у Swedbank и LHV.
SEB Bank закончил первое полугодие 2023 года с прибылью в размере 113,3 млн евро (49,2 млн евро в первом полугодии 2022 года).
Операционные доходы группы составили 169,5 млн евро (88,8 млн евро в первом полугодии 2022 года), а операционные расходы - 37,2 млн евро (31,7 млн евро в первом полугодии 2022 года). Чистые ожидаемые кредитные убытки увеличились по Группе на 0,05 млн евро (0,4 млн евро в первом полугодии 2022 года). Отчисления в фонд урегулирования составили 0,9 млн евро (1,1 млн евро в первом полугодии 2022 года). Налог на прибыль был начислен в размере 18,1 млн евро (6,5 млн евро в первой половине 2022 года). В общей сложности в текущем году банк заплатил 27 млн евро различных государственных налогов.