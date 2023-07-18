Крупнейшие банки Эстонии купаются в деньгах из-за повышения ставки Euribor

Чистая прибыль Swedbank AS за первые шесть месяцев 2023 года составила 214 млн евро

Доходы увеличились на 192 млн евро, в основном за счет роста процентных доходов. Главным образом - в связи с поступлениями, связанными с повышением процентных ставок Европейским центральным банком.

Чистый процентный доход вырос на 150 млн евро, чему способствовало увеличение кредитования и повышение процентных ставок, обусловленное ростом Euribor.

Более высокий оборот по карточкам и более широкое использование кредитного лимита предприятиями увеличили чистый доход от комиссионных на один млн евро. Снижение доходов от платежей и ценных бумаг уменьшило положительное влияние карточек.

Чистый доход от финансовых инструментов увеличился на пять млн евро, что обусловлено нереализованной прибылью от переоценки активов в сферах управления активами и страхования, положительное влияние которой было снижено из-за уменьшения доходов от торговли иностранной валютой.

Прочие доходы увеличились на 36 млн евро, что обусловлено ростом доходов от страхования.

Swedbank. Фото: Ints Kalnins

Расходы увеличились на 13 млн евро. Основными причинами роста расходов стали увеличение расходов на персонал и рост стоимости услуг, переданных на аутсорсинг из Группы Swedbank. Увеличились также расходы и инвестиции, связанные с цифровыми решениями.

Ожидаемые кредитные убытки за первые шесть месяцев 2023 года составили -4,5 млн евро, по сравнению с -0,8 млн евро за аналогичный период 2022 года.