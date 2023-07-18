Россиянка стала чемпионкой Европы благодаря богатому папе

Спортсменка из России сумела приехать на соревнования в Эспоо, несмотря на то, что российские и белорусские спортсмены по-прежнему отстранены от международных соревнований по легкой атлетике. Дело в том, что с 2019 года у нее кипрское гражданство.

На такой шаг прыгунья в высоту пошла из-за предъявленных России обвинений в употреблении допинга, в результате чего тамошние спортсмены попали под санкции. Хотя Российская Федерация пыталась убедить Куличенко, она не изменила свое решение.

Издание The Time пишет, что по законам Кипра те, кто вложил не менее 2,2 млн евро в экономику страны, могут претендовать на получение гражданства страны для себя и своих семей. Куличенко исполнила эти критерии с помощью своего богатого отца, в качестве небольшой работы ей пришлось еще год представлять местный спортивный клуб.

«Из-за этого решения я столкнулась с огромным количество злобы. Я не уверена, что люди могут даже представить, сколько негатива я получила, когда стало известно о смене гражданства», — сказала свежеиспеченная чемпионка Европы U23 в интервью финскому телеканалу. Однако комментировать YLE тему войны на Украине она не захотела.