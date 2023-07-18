Путин попросил губернатора передать привет погибшим российским военным

И.Кобзев: И самое главное, Владимир Владимирович. Пользуясь случаем, если отойти от экономики, не могу сегодня Вам не передать. Это наши…

И.Кобзев: Да, поэтому Вам передают слова благодарности, поддержки, и всегда знайте, что мы на страже Родины.

И самое главное хотел бы ещё доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, - это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.

В России до сих пор замалчивают реальные потери в войне с Украиной

Российское государство не только развязало войну против Украины, но и скрывает от своих граждан, какую цену стране приходится за нее платить. Данные о количестве убитых засекречены, информация о потерях приравнена к гостайне, а людей, публикующих сообщения о погибших в соцсетях, преследуют силовики. Об этом пишет Meduza.

Единственным публичным и при этом надежным источником данных о потерях Вооруженных сил РФ остается база данных, составляемая независимыми гражданскими волонтерами совместно с журналистами «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си». Это поименный список погибших военнослужащих РФ, информация о которых когда-либо появлялась в открытых источниках: прежде всего в соцсетях (где родственники и друзья погибших публикуют некрологи), а также, например, на кладбищах, которые стали еще одним важным источником данных о российских потерях. Сейчас в этой базе собрана информация почти о 27 тысячах погибших.