Путин попросил губернатора передать привет погибшим российским военным

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым среди прочего попросил того передать привет погибшим военным, следует из расшифровки встречи с официального сайта Кремля.
Приводим отрывок из расшифровки встречи Владимира Путина с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым:
И.Кобзев: И самое главное, Владимир Владимирович. Пользуясь случаем, если отойти от экономики, не могу сегодня Вам не передать. Это наши…
В.Путин: Ребята, военнослужащие.
И.Кобзев: Да, здесь самое главное, наверное, фраза, которую они написали: «Не подведём!» И они точно, будьте уверены, не подведут. Сибиряки – надёжные ребята.
В.Путин: Сомнений нет.
И.Кобзев: Да, они всегда отличались упорством, смелостью, храбростью.
В.Путин: Крепкие ребята.
И.Кобзев: Да, поэтому Вам передают слова благодарности, поддержки, и всегда знайте, что мы на страже Родины.
И самое главное хотел бы ещё доложить. У нас 192 иркутянина награждены государственными наградами – орденами, медалями. Из них самый молодой, Герой России, - это рядовой Эдуард Дьяконов, который погиб в Мариуполе в марте прошлого года, он закрыл своим телом гранату, тем самым спас своих однополчан. Это очень ценно для нас, для нас они все герои, они в нашей памяти, в нашем сердце.
В.Путин: Привет им всем передавайте.
В России до сих пор замалчивают реальные потери в войне с Украиной
Российское государство не только развязало войну против Украины, но и скрывает от своих граждан, какую цену стране приходится за нее платить. Данные о количестве убитых засекречены, информация о потерях приравнена к гостайне, а людей, публикующих сообщения о погибших в соцсетях, преследуют силовики. Об этом пишет Meduza.
Единственным публичным и при этом надежным источником данных о потерях Вооруженных сил РФ остается база данных, составляемая независимыми гражданскими волонтерами совместно с журналистами «Медиазоны» и «Русской службы Би-би-си». Это поименный список погибших военнослужащих РФ, информация о которых когда-либо появлялась в открытых источниках: прежде всего в соцсетях (где родственники и друзья погибших публикуют некрологи), а также, например, на кладбищах, которые стали еще одним важным источником данных о российских потерях. Сейчас в этой базе собрана информация почти о 27 тысячах погибших.