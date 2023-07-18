Тела первых замороженных людей стали портиться, но надежда все еще есть

Криогенная консервация, то есть быстрая заморозка человеческого тела до очень низких температур, изначально была довольно простой. В кратчайшие сроки тела только что умерших охлаждали до крайне низких температур и помещали в сосуды Дьюара, где они должны были храниться до тех пор, пока медицина не достигнет такого уровня, чтобы оживить этих людей и вылечить. Теперь, спустя более 50 лет, в первые сосуды стали заглядывать. Открывшееся зрелище удручает ученых, пишет FreeThink.