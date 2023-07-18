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Тела первых замороженных людей стали портиться, но надежда все еще есть

Rus.Postimees
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В 2016 году тело 14-летней девочки было заморожено с использованием новейших технологий в Институте крионики в Мичигане. Суд разрешил сделать это по собственному желанию пациентки. Ожидается, что тело человека, страдающего раком, будет излечено в будущем, когда медицина будет достаточно развита. Однако многие замороженные тела, хранившиеся в прошлом веке, судя по вскрытию многих сосудов в некоторых других хранилищах в Соединенных Штатах, испортились. К изображенным на фото сосудам это не относится.
В 2016 году тело 14-летней девочки было заморожено с использованием новейших технологий в Институте крионики в Мичигане. Суд разрешил сделать это по собственному желанию пациентки. Ожидается, что тело человека, страдающего раком, будет излечено в будущем, когда медицина будет достаточно развита. Однако многие замороженные тела, хранившиеся в прошлом веке, судя по вскрытию многих сосудов в некоторых других хранилищах в Соединенных Штатах, испортились. К изображенным на фото сосудам это не относится. Фото: Carlos Osorio / AP / Scanpix

В конце 1960-х годов стали замораживать тела умерших людей в надежде, что когда-нибудь в далеком будущем их можно будет разморозить и воскресить. Для многих замороженных это уже рухнувшие надежды, поскольку их тела стали портиться. Вместе с тем сейчас ученые предлагают новую технику замораживания-оттаивания, которая вскоре сможет оживить замороженные органы и тела.

Криогенная консервация, то есть быстрая заморозка человеческого тела до очень низких температур, изначально была довольно простой. В кратчайшие сроки тела только что умерших охлаждали до крайне низких температур и помещали в сосуды Дьюара, где они должны были храниться до тех пор, пока медицина не достигнет такого уровня, чтобы оживить этих людей и вылечить. Теперь, спустя более 50 лет, в первые сосуды стали заглядывать. Открывшееся зрелище удручает ученых, пишет FreeThink.

А именно, некоторые из первых тел, подвергшихся заморозке, потрескались, и трещины распространились по органам и всем тканям. В некоторых других сосудах, вероятно, произошел временный сбой температуры, тела стали оттаивать и размягчаться, а потом вновь примерзли к стенкам этих специальных контейнеров.

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