Тела первых замороженных людей стали портиться, но надежда все еще есть

В конце 1960-х годов стали замораживать тела умерших людей в надежде, что когда-нибудь в далеком будущем их можно будет разморозить и воскресить. Для многих замороженных это уже рухнувшие надежды, поскольку их тела стали портиться. Вместе с тем сейчас ученые предлагают новую технику замораживания-оттаивания, которая вскоре сможет оживить замороженные органы и тела.
Криогенная консервация, то есть быстрая заморозка человеческого тела до очень низких температур, изначально была довольно простой. В кратчайшие сроки тела только что умерших охлаждали до крайне низких температур и помещали в сосуды Дьюара, где они должны были храниться до тех пор, пока медицина не достигнет такого уровня, чтобы оживить этих людей и вылечить. Теперь, спустя более 50 лет, в первые сосуды стали заглядывать. Открывшееся зрелище удручает ученых, пишет FreeThink.