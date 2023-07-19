Итоги состоявшегося саммита НАТО в Вильнюсе оставили украинское общество в состоянии шока от слабости Запада. Кремль давно решил выйти из зерновой сделки, но привязал этот шаг к разрушению Крымского моста. Вернется ли Россия в сделку и поедет ли Путин в Турцию. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней пишет киевский журналист Сергей Гармаш.
«Хамские выпады» Зеленского, Кремль хотел помочь Эрдогану, а Крымский мост «устал»: обзор событий недели в Украине
Оценки последнего саммита НАТО со стороны ведущих украинских СМИ можно обобщить одним словом - «провальный». Разочарование вызвало не столько несостоявшееся приглашение Киева в Альянс даже «на после войны», сколько проявившиеся в Вильнюсе настроения Запада, которые для украинцев, в прямом смысле, убийственны.
Чем дольше длится война, тем больше шансов, что убьют тебя или кого-то из твоих близких. А приглашение в НАТО (не фактическое членство) многими рассматривалось как сигнал скорого окончания боевых действий. Слова Йенса Столтенберга о том, что «если Украина не победит, то ни о каком членстве не может быть и речи» - были непонятны только наивным.
Но приглашение было бы сигналом, что Запад видит скорую победу Украины и ставит такую цель. Вместо этого воюющий с ядерной державой народ получил сигнал, что война будет длиться еще не один год. А как еще рассматривать формальную замену ПДЧ (план действий для членства) на никому не понятные «адаптированные Годовые национальные программы» (ГНП)?
При этом программы именно во множественном числе, потому что, как записано в решении саммита, они будут «регулярно оцениваться». «Министры запустят этот процесс на ежегодной основе», – цитировали журналисты премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
Второй тревожный для украинцев сигнал, который прозвучал из Вильнюса на минувшей неделе, это то, что НАТО по-прежнему боится России, хочет договориться с ней. Самое ужасное здесь то, что этот страх очевиден не только украинцам. Его не могли не заметить и в Москве.
Война на годы и конца не видно
Как еще там могли расценить заявление президента Чехии Петра Павела «любые достижения на поле боя в Украине до конца 2023 года станут основой для переговоров между Киевом и Москвой, которых не избежать»? Он же предрек «еще одно понижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия».
Что может больше вдохновить Путина продолжать агрессию, чем такое признание «неизбежности» его победы? Ведь любая заморозка конфликта – это то время, которое критически необходимо ему для подготовки к следующей победной войне.
Впрочем, руководство Украины видело эти тенденции еще до саммита. Уже по пути в Вильнюс президент Зеленский написал о происходящем в нем: «Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – на переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор».
Самое интересное, что приглашение Украины в НАТО с условием вступления «после войны» могло бы оправдать в глазах украинцев компромиссный мир с Россией, который так «неизбежен» для Запада.
Ради реального мира и гарантий, что война не повторится, многие бы стерпели даже продолжение российской оккупации отдельных территорий. В общем, война теперь на годы, и Запад не хочет реальной победы Украины. Это два самых горьких привкуса, оставшихся у украинцев после Вильнюсского «пира».
Все остальное, в том числе «гарантии безопасности» (переговоры по которым только начинаются и могут длиться годы) - это, пока что, только декларации, не дающие прямо сегодня ничего. А ведь нас убивают прямо сегодня.
Крымский мост и зерновая сделка
Еще накануне очередного разрушения Крымского моста, 16 июля, близкий к Кремлю политтехнолог Сергей Марков писал, что Россия заявила о выходе из зерновой инициативы, «…потому что Запад не выполняет свою часть (обязательств – прим. С.Г.) и не позволяет зерну и минеральным удобрениям из России выходить на мировой рынок. Блокирует российские банки, порты, суда».
О том, что зерновая сделка не будет продлена были и официальные заявления Москвы. Еще до 17 июля! К тому же, как теперь оказалось, «прекращение зерновой сделки не критично для России, она только вредила и ничего хорошего не приносила». Такое заявление в понедельник сделал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Более того, тот же Марков утверждает, что последнее продление РФ зерновой сделки два месяца назад, оказывается, было сделано только для того, чтоб помочь Эрдогану победить на президентских выборах. «Эрдоган избрался и больше зерновая сделка не нужна в таком виде», - написал он.
То есть, Кремль давно запланировал не продлевать соглашение с Турцией и ООН, чтоб, по утверждению МИД РФ, «рассмотреть восстановление зерновой сделки только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений». Как видим, - Крымский мост здесь не при чем!
Сейчас эти два события Москва изображает как находящиеся в причинно-следственной связи и это явная манипуляция. Предрешенный задолго до атаки временный (!) разрыв зерновой сделки Кремль использует для отвлечения внимания россиян от болезненной для них темы уязвимости Крымского моста. Выход из сделки подается как тот самый «удар возмездия», которого так хотят россияне.
Для внешнего информационного пространства это оправдывание России перед «глобальным Югом» за надвигающийся на него голод: мол, «невиноватая я, он сам пришел». В то же время, версия, распространяемая некоторыми украинскими чиновниками и журналистами, что Россия сама подорвала свой мост, чтоб разорвать «зерновую сделку» - тоже выглядит несостоятельной.
«Зерновая инициатива» была сделкой Москвы не с Киевом, а с ООН и Турцией. Поскольку и Турция, и ООН не утратили своего интереса в ней, а Москва имеет свои интересы в Турции и в ООН, то Путин может и хотел театральной паузы, но никак не финала, лишающего его рычага такого влияния.
Однако, для паузы разрушать крымский символ «русского мира» - так себе вариант. Это выстрел себе в ногу, потому что репутационные риски от для стареющего диктатора, после путча Пригожина, уже могут стать критическими. Так что, наверняка, Путин, собравшийся в августе в Турцию, позволит Эрдогану себя уговорить и сделает очередной «жест доброй воли».
Будут ли удары по портам и зерновозам, задействованным в «инициативе», если экспорт украинского зерна продолжится вопреки выходу из нее России? Не факт, хотя этого сильно требует российская «патриотическая общественность».
Угроза глобального голода может привести как к частичной отмене санкций, чего добивается Путин, так и к, обратному результату - например, натовскому гуманитарному конвою в Черном море. Впрочем, судя по Вильнюсскому саммиту, последнего Москва может не опасаться. НАТО легко позволяет умирать сотням тысяч людей, чтоб только избежать «эскалации».
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.