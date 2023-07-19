«Хамские выпады» Зеленского, Кремль хотел помочь Эрдогану, а Крымский мост «устал»: обзор событий недели в Украине

Все остальное, в том числе «гарантии безопасности» (переговоры по которым только начинаются и могут длиться годы) - это, пока что, только декларации, не дающие прямо сегодня ничего. А ведь нас убивают прямо сегодня.

Крымский мост и зерновая сделка

Еще накануне очередного разрушения Крымского моста, 16 июля, близкий к Кремлю политтехнолог Сергей Марков писал, что Россия заявила о выходе из зерновой инициативы, «…потому что Запад не выполняет свою часть (обязательств – прим. С.Г.) и не позволяет зерну и минеральным удобрениям из России выходить на мировой рынок. Блокирует российские банки, порты, суда».

Турецкое сухогрузное судно Yasa Jupiter стало первым гражданским судном третьей страны, которое было поражено российской ракетой у берегов Украины недалеко от порта Одесса. 25 февраля 2022 года. (Photo by Yasin AKGUL / AFP) Фото: YASIN AKGUL

О том, что зерновая сделка не будет продлена были и официальные заявления Москвы. Еще до 17 июля! К тому же, как теперь оказалось, «прекращение зерновой сделки не критично для России, она только вредила и ничего хорошего не приносила». Такое заявление в понедельник сделал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Более того, тот же Марков утверждает, что последнее продление РФ зерновой сделки два месяца назад, оказывается, было сделано только для того, чтоб помочь Эрдогану победить на президентских выборах. «Эрдоган избрался и больше зерновая сделка не нужна в таком виде», - написал он.