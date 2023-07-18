Министерство внутренних дел предлагает ввести наказания за умышленное нарушение работы Центра тревоги

Министерство внутренних дел планирует внести поправки в закон, чтобы в будущем появилась правовая основа для выявления и - при необходимости - привлечения к ответственности лиц, сознательно и злонамеренно препятствующих работе линии экстренной помощи. В Центре тревоги заявили, что к этому их подталкивает большое количество звонков по номеру 112, которые значительно увеличивают нагрузку на горячую линию, будь то злонамеренные серийные звонки, случайные звонки или смарт-устройства, которые совершают случайные вызовы.