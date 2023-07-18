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Министерство внутренних дел предлагает ввести наказания за умышленное нарушение работы Центра тревоги

Один человек в этом году уже позвонил по номеру экстренной помощи более 900 раз
Эва Клаас
, репортер Järva Teataja
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Номер экстренной помощи 112 на автомобиле Спасательного департамента.
Номер экстренной помощи 112 на автомобиле Спасательного департамента. Фото: Tairo Lutter

Министерство внутренних дел планирует внести поправки в закон, чтобы в будущем появилась правовая основа для выявления и - при необходимости - привлечения к ответственности лиц, сознательно и злонамеренно препятствующих работе линии экстренной помощи. В Центре тревоги заявили, что к этому их подталкивает большое количество звонков по номеру 112, которые значительно увеличивают нагрузку на горячую линию, будь то злонамеренные серийные звонки, случайные звонки или смарт-устройства, которые совершают случайные вызовы.

Центр тревоги приводит показательную статистику, согласно которой один человек в этом году уже позвонил по номеру экстренной помощи 112 более 900 раз.

Так, например, в первом полугодии 4-летний ребенок в течение месяца 59 раз звонил в Центр тревоги, чтобы поговорить со спасателем. «В прошлом году 92-летняя женщина позвонила нам 1 744 раза и находилась на линии экстренной помощи в общей сложности 28 с половиной часов, или около 140 звонков на номер 112 в месяц», - отметили в Центре тревоги.

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