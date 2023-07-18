ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ⟩ Смотрите на картах удлиненные автобусные маршруты Таллинна

С 1 августа в Таллинне изменятся номера и маршруты нескольких автобусных линий. Изменения затронут автобусные маршруты № 5, 6, 8, 17, 17A, 35, 42, 43, 48, 67 и 68.
Автобусная линия № 5 Мяннику - Прийсле
Вместо остановки «Метсакооли теэ» с 1 августа конечная остановка будет находиться на стоянке автобусов Прийсле. Автобусная линия № 5 будет следовать по Козе-теэ, Нарва-маантеэ, Прийсле-теэ и Уссимяэ-теэ до остановки «Прийсле». Будут исключены участки маршрута, проходящие по Вабаыхукооли-теэ, Рахвакооли- теэ, Пухкекоду-теэ и Келлука-теэ.
На линии № 5 будут выполнятся 84 отправления в день, пассажиров будут обслуживать пять обычных и восемь сочлененных автобусов.
Новые остановки на маршруте: «Келлука-теэ» (в направлении Прийсле), «Тонди мяги», «Рейдумяги», «Уссимяэ-теэ» и «Прийсле».
NB! В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт автобусная линия № 5 направлена в объезд по Рейди-теэ.
Автобусная линия № 6 будет обслуживать пассажиров в районе Вабаыхукооли-теэ, Рахвакооли-теэ и Келлука-теэ на протяжении всего дня и с более частыми интервалами:
Пн-Пт: с 6:00 до 24:00 – отправления 2 раза в час или чаще
Сб и Вс: с 6:00 до 24:00 – отправления 1 раз в час
Автобусная линия № 8 (Вяйке-Ыйсмяэ - Яйгрумяэ)
Автобусная линия создается за счет объединения линий № 8 и 43.
На новой линии будет осуществляться 81 отправление в день, пассажиров будут обслуживать 12 обычных автобусов.
Маршрут: Депо Вяйке-Ыйсмяэ, Ыйсмяэ-теэ (западная сторона, северная сторона), Палдиски-маантеэ, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ-теэ, Суур-Раннавярав, Пыхья-пуйестеэ, Ахтри, Рейди-теэ, Нарва-маантеэ, Пирита-теэ, Меривялья-теэ, Рандвере-теэ, Пярнамяэ-теэ, Яйгрумяэ-тее, Пярнамяэ-теэ, Рандвере-теэ, Меривялья-теэ, Пирита-теэ, Нарва-маантеэ, Рейди-теэ, Ахтри, Мере-пуйестеэ, Пыхья-пуйестеэ, Сууртюки, Раннамяэ-теэ, Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиски-маантеэ, Эхитаяте-теэ, Ыйсмяэ-теэ (северная сторона, западная сторона), депо Вяйке-Ыйсмяэ.
Автобусная линия № 35 Сели - Пельгуранна
Автобусная линия создается за счет объединения линий № 35 и 48.
На новой линии будет осуществляться 71 отправление в день, пассажиров будут обслуживать девять сочлененных автобусов.
Маршрут: Юмера, Раадику, Махтра, Осмуссааре, Куули, Пунане, Смуули-теэ, Нарва- маантеэ, Пронкси, Рауа, Гонсиори, Виру Кескус, Нарва-маантеэ, Виру вяльяк, Пярну-маантеэ, Вабадузе вяльяк, Каарли-пуйестеэ, Тоомпуйестеэ, Эндла, Суур-Амеэрика, Луйзе, Эндла, Тулика, Сыле, Мадала, Рандла, Пухангу, Сыле, Тулика, Эндла, Каарли- пуйестеэ, Вабадузе вяльяк, Эстония пуйестеэ, Гонсиори, Рауа, Пронкси, Нарва- маантеэ, Смуули-теэ, Пунане, Куули, Осмуссааре, Махтра, Раадику, Юмера.
NB! В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт автобусная линия № 35 направлена в объезд по Крейцвальди и Рявала-пуйестеэ.
Автобусная линия № 42 Вяйке-Ыйсмяэ - Прийсле
Автобусная линия создается за счет объединения линий № 42 и 68.
На новой линии будет осуществляться 120 отправлений в день, пассажиров будут обслуживать 17 сочлененных автобусов.
Маршрут: Депо Вяйке-Ыйсмяэ, Ыйсмяэ-теэ (южная сторона, восточная сторона), Палдиски-маантеэ, Эндла, Каарли, Вабадузе вяльяк, Эстония-пуйестеэ, Гонсиори, Лаагна-теэ, мост Раадику, Кярбери, Махтра, Лаагна-теэ, Гонсиори, Эстония- пуйестеэ, Вабадузе вяльяк, Каарли-пуйестеэ, Тоомпуйестеэ, Эндла, Суур-Амеэрика, Луйзе, Эндла, Палдиски-маантеэ, Эхитаяте-теэ, Ыйсмяэ-теэ (южная сторона, восточная сторона), депо Вяйке-Ыйсмяэ.
NB! В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт автобусная линия № 42 направлена в объезд по улице Крейцвальди и Рявала-пуйестеэ.
Автобусная линия № 67 Сели - Сютисте
Автобусная линия создается путем объединения линий № 17, 17А и 67.
На новой линии будет осуществляться 80 отправлений в день, пассажиров будут обслуживать 12 сочлененных автобусов. При движении по направлению Сели - Сютисте автобус будет делать остановку «Автобусный вокзал» на улице Тюрнпуу.
Маршрут: Сютисте-теэ, Кескусе, Эхитаяте-теэ, Сыпрусе-пуйестеэ, Сютисте-теэ, Тервизе, Ретке-теэ, Нымме-теэ, Тулика, Эндла, Каарли-пуйестеэ, Эстония-пуйестеэ, Театральная площадь, Лембиту, Юхкентали, Одра, Тюрнпуу, Лаагна-теэ, Махтра, Раадику, Юмера, Раадику, мост Раадику, Лаагна-теэ, Тюрнпуу, Одра, Юхкентали, Лийвалайа, Лаутери, Театральная площадь, Эстония-пуйестеэ, Вабадузе вяльяк, Каарли-пуйестеэ, Тоомпуйестеэ, Эндла, Суур-Амеэрика, Луйзе, Эндла, Тулика, Нымме-теэ, Ретке-теэ, Тервизе, Сютисте-теэ, Сыпрузе-пуйестеэ, Эхитаяте-теэ, Кескусе, Сютисте-теэ.
Подробную информацию об изменении маршрутов можно найти на веб-сайте города.