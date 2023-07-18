ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ⟩ Смотрите на картах удлиненные автобусные маршруты Таллинна

Автобусная линия № 5 Мяннику - Прийсле

Вместо остановки «Метсакооли теэ» с 1 августа конечная остановка будет находиться на стоянке автобусов Прийсле. Автобусная линия № 5 будет следовать по Козе-теэ, Нарва-маантеэ, Прийсле-теэ и Уссимяэ-теэ до остановки «Прийсле». Будут исключены участки маршрута, проходящие по Вабаыхукооли-теэ, Рахвакооли- теэ, Пухкекоду-теэ и Келлука-теэ.

На линии № 5 будут выполнятся 84 отправления в день, пассажиров будут обслуживать пять обычных и восемь сочлененных автобусов.

Новые остановки на маршруте: «Келлука-теэ» (в направлении Прийсле), «Тонди мяги», «Рейдумяги», «Уссимяэ-теэ» и «Прийсле».

NB! В связи со строительством трамвайной линии в Старый порт автобусная линия № 5 направлена в объезд по Рейди-теэ.

Автобусная линия № 6 будет обслуживать пассажиров в районе Вабаыхукооли-теэ, Рахвакооли-теэ и Келлука-теэ на протяжении всего дня и с более частыми интервалами:

Пн-Пт: с 6:00 до 24:00 – отправления 2 раза в час или чаще

Сб и Вс: с 6:00 до 24:00 – отправления 1 раз в час

Автобусная линия № 5 Мяннику - Прийсле Фото: Таллиннская горуправа

Автобусная линия № 8 (Вяйке-Ыйсмяэ - Яйгрумяэ)

Автобусная линия создается за счет объединения линий № 8 и 43.

На новой линии будет осуществляться 81 отправление в день, пассажиров будут обслуживать 12 обычных автобусов.

Маршрут: Депо Вяйке-Ыйсмяэ, Ыйсмяэ-теэ (западная сторона, северная сторона), Палдиски-маантеэ, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ-теэ, Суур-Раннавярав, Пыхья-пуйестеэ, Ахтри, Рейди-теэ, Нарва-маантеэ, Пирита-теэ, Меривялья-теэ, Рандвере-теэ, Пярнамяэ-теэ, Яйгрумяэ-тее, Пярнамяэ-теэ, Рандвере-теэ, Меривялья-теэ, Пирита-теэ, Нарва-маантеэ, Рейди-теэ, Ахтри, Мере-пуйестеэ, Пыхья-пуйестеэ, Сууртюки, Раннамяэ-теэ, Тоомпуйестеэ, Техника, Палдиски-маантеэ, Эхитаяте-теэ, Ыйсмяэ-теэ (северная сторона, западная сторона), депо Вяйке-Ыйсмяэ.

Автобусная линия № 8 (Вяйке-Ыйсмяэ – Яйгрумяэ) Фото: Таллиннская горуправа