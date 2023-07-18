Студенты медицинских школ: обучение на медсестру связано с травлей и стрессом

Приобретение профессии медсестры может показаться захватывающим и обогащающим опытом, но некоторые закулисные аспекты такого обучения довольно суровы. Студенты делятся историями о травле и давлении, с которыми они сталкивались во время практики и на рабочем месте, в ситуациях, на которые они не могли повлиять, и которые сказывались на их психическом здоровье во время учебы.
Обучение на медсестру требует приложения немалых усилий и старания, так как профессия предполагает освоение большего количества ручных навыков для оказания помощи людям. Понятно, что учиться на медсестру идут люди с большим чувством ответственности и желанием действительно помогать людям. Уже только из-за этого студенты испытывают стресс и боятся совершать ошибки, большие или маленькие.
Работа медицинских сестер оценена по достоинству, и благодарность, полученная за проделанную работу, велика. Часто, однако, не все понимают, что стоит за проделанной работой, и что иногда она вызывает много эмоций, особенно у начинающих молодых медсестер.
Помимо теоретических занятий студенты часто участвуют в практиках, многие из которых организуются даже вне стен учебного заведения. Трудно начать работать младшей медсестрой, если нет достаточного опыта. Студенты надеются, что когда они начнут стажировку или работу в больнице, их будет ждать команда поддержки, от которой они смогут получить новые необходимые знания.
К сожалению, у большинства студентов есть в багаже истории о неприятном опыте, когда руководитель практики или весь коллектив делал студентам неуместные комментарии о том, что их знаний недостаточно для приобретения профессии медсестры. Это подрывает психическое здоровье студентов. Некоторым учащимся такие замечания только дают больше мотивации доказать, что они подходят для профессии. Некоторых же, наоборот, это побуждает принять решение о том, что они больше не хотят продолжать заниматься этой профессией.
Приведенные ниже истории - это лишь несколько примеров ситуаций, в которых, как считают студенты, с ними обращались ненадлежащим образом во время стажировки и работы. Те, кто делится этими историями, желают сохранить анонимность.
Пока практикантки бегают между пациентами, штатные медсестры курят и сидят в телефонах
Двое студенток четвертого курса отделения сестринского дела Тартуской высшей школы здравоохранения начали учебу в 2020 году и обе в тот были полны энтузиазма. В профессиональном плане они обе начинали как сиделки в больничном коронавирусном отделении во время пандемии. Когда они там работали, и команда больницы, и однокурсники все в один голос отмечали, что у девушек всегда загорались глаза, когда они рассказывали о работе медсестры и занимались ею.
По словам девушек, уже в первый год обучения было сложно справляться с учебой и соответствовать ожиданиям педагогов, но поначалу все новое кажется пугающим. Несмотря на то, что они не знали, чего ожидать во время учебы, девушки были очень рады поступлению в Тартускую высшую школу здравоохранения.
В настоящее время обе студентки уже имеют опыт работы в больнице. Одна из них работает младшей медсестрой в отделении интенсивной терапии, другая - в кабинете для забора проб крови.
«Я понятия не имела, в каких объемах используются студенты и младшие медсестры», - комментирует младшая медсестра отделения интенсивной терапии.
Речи идет о том, что студент остается учеником, который нуждается в руководстве и, конечно же, в надзоре. Однако девушки помнят, что уже в первый день стажировки в обычной палате им приходилось выполнять сестринские дела самостоятельно, потому что их никто не учил и никто ими не руководил. Студент действительно получил знания во время учебы, но он смог опробовать их только на манекене, в лучшем случае - на сокурсниках, которых нельзя сравнивать с больными в больнице.
Самая неприятная ситуация для студентов возникла, когда их отправили знакомиться с научным руководителем в первый день практики. Прямо перед студентами этот руководитель сказал: «Боже! Мы же не можем вам ничего доверить, потому что вы ничего не умеете!»
После этого студенты сразу почувствовали, что в больнице им не рады, и мотивация продолжать практику у них пропала.
По воле случая они обе попали в качестве млаших медсестер в одно и то же отдедение. По их словам, часто возникали проблемы в коммуницировании и ладить с коллективом удавалось плохо.
«Пока я в одинчоку носилась между 20 разными пациентами, медсестры торчали в телефоне в комнате для отдыха, ели или ходили на перекур».
Вот таким образом заканчивающие сейчас обучение на медсестру студентки описывают свой опыт работы в больнице. По поводу такого восприятия, что младшая медсеста должна все знать, потому что она училась и прошла практику, студенты истерически качают головами. Они делают это по той очевидной причине, что работа и практика сильно отличаются друг от друга. Кроме того, у младшей сестры еще мало опыта работы и, естественно, возникают вопросы, как должна выполняться та или иная процедура. Однако вместо обучения в адрес студентов лишь отпускаются неприятные комментарии.
Ситуация накалилась до того, что руководитель практики решил, что больше не хочет общаться со своими подопечными, и всегда обращался к другой медсестре в отделении для передачи информации. Кроме того, руководитель сказал всему коллективу за спиной одной студентки о том, что она неквалифицированныя и не подходит для работы медсестрой. В итоге студенткам не к кому было обратиться со своими проблемами, когда они были на работе, да и, по правде говоря, они и не осмеливались этого сделать, потому что им снова приходилось терпеть унижения и неуместные комментарии.
Для качественного лечения пациентов необходимо эффективно вести командную работу, которая требует честного и прямого общения медработников друг с другом в форме конструктивной критики. Принижение друг друга и плохая коммуникация только усложняют рабочий процесс.
«Я прошу старших медсестер быть разумными и терпимыми по отношению к стажерам и младшим медсестрам, которых они курируют, потому что они - тоже будущие медсестры. Если токсичное общение продолжится, с вами никто не захочет сотрудничать, у некоторых студентов может даже пропасть желание приобретать специальность из-за вас, из-за чего дефицит медсестер может не закончиться», - комментирует студентка четвертого курса отделения сестринского дела.
«Во время учебы я поняла, что у студента должна быть толстая кожа, потому что нами, молодыми людьми, часто пользуются, при этом сами мы не получаем никакой пользы. Я хочу напомнить медсестрам и руководителям практик, которые работают уже несколько лет, что все мы начинали с одного и того же места, и уж точно не стоит ожидать от студентов таких же знаний и навыков, как у вас. Для того, чтобы их приобрести, необходимо несколько лет опыта работы и качественное обучение. Пожалуйста, будьте добры к своим будущим коллегам и не унижайте их!», - добавляет студентка четвертого курса, младшая медсестра кабинета забора проб крови.
Руководители практики вымещают стресс из-за своего выгорания на студентках
Третья студентка четвертого курса отделения сестринского дела Тартуской высшей школы здравоохранения, которая также начала обучение в 2020 году, хочет поделиться неприятным опытом работы, который не отпускает ее до сих пор.
Цели в начале первого года обучения выглядили большими и четкими. Но теперь, когда скоро выпускной, девушка чувствует, что чем ближе окончание заведения, тем более размытой становится картина будущей работы. Это связано с тем, что за время практик и работы в больнице она повидала и испытала много неприятного.
Один из самых неприятных случаев произошел, когда студентка решила попробовать себя в качестве помощника медсестры в реанимационном отделении. Ранее она знакомилась с профессией в отделении внутренних болезней, совмещая работу там с учебой.
В реанимационном отделении период обучения и подготовки новой медсестры длится четыре месяца, он проходит под наблюдением руководителя.
«Поначалу, когда я вышла на работу, вроде бы все было хорошо: коллектив понравился, работа не казалась непосильной».
Первые два месяца прошли под знаком первого впечатления. На третьем же месяце хорошее первое впечатление постепенно стало меняться в худшую сторону. Это было связано с тем, что все больше и больше студентку оставляли заниматься делами в одиночку, без присмотра, а когда у нее возникали вопросы, в ответ всегда раздавался самый популярный вопрос, произносимый пренебрежительным тоном, который большинство студентов-медсестер, вероятно, слышали от своих менторов: «Но вы же всему учились в школе, почему ты не умеешь это?»
После этого на вопросы студентки ответа так и не следовало, и поэтому студентка беспомощно стояла рядом с пациентом и не знала, что делать, чтобы улучшить его состояние.
На четвертом месяце недовольство подопечной достигло у руководителя практики таких масштабов, что каждую смену плохое настроение вымещалось на ней, как будто именно студентка во всем была виновата. В конце концов она прямо и вежливо спросила у руководителя, что его беспокоит, раз он так часто бывает в плохом настроении, или же, если есть проблема в общении именно между ними, то по возможности ее следует решить как можно скорее, чтобы в будущем стало бы снова приятно делать работу эффективной рабочей командой.
Из ответа руководителя можно было понять, что он страдает депрессией из-за рабочей нагрузки и выгорания, и иногда может из-за этого позволить себе сказать что-то, чего говорить не хотел бы.
«В тот момент я поняла, что проблема не во мне, а в самом руководителе. Если человек не желает лечить собственное психическое здоровье, не стоить вымещать проблемы на том, кто в этом не виновен».
Довольно быстро девушка ушла с этого рабочего места, так как видела, что коллеги постоянно делают хорошую мину друг перед другом, а на самом деле внутри коллектива постоянно идут сплетни. При выполнении работы работники соревнуются друг с другом, у кого лучше навыки и знания. Например, если у кого-то возникают вопросы во время работы, работники никогда не обращаются друг к другу, потому что хотят казаться самыми умными и опытными в отделении.
«Для меня такое отношение к работе непрофессионально. Работа медицинских сестер основана на навыках работы в команде, и приоритетом должно быть благополучие пациента, оказание ему наилучшего лечения, а не козыряние навыками друг перед другом. Если в больнице не налажена работа в команде, только из-за этого уже наполовину падают результаты работы».
Преподаватель-мужчина может отпускать шутки по поводу интеллекта студенток-блондинок
Третью историю рассказывает нынешняя семейная медсестра, которая уже пару лет назад закончила Таллиннскую высшую школу здравоохранения.
Каждый студент-медик должен пройти курс военной медицины и медицины катастроф, который длится всего неделю. Нынешня семейная медсестра во время обучения пробовала работать в разных больничных сферах. Долгое время девушка чувствовала себя уверенно, пока не настала пора пройти этот курс.
Семейная медсестра ранее рассматривала возможность работы медсестрой в Силах обороны, так что она была очень взволнована перед началом курса. Однако когда курс начался, студентке пришлось сильно разочароваться в своих ожиданиях, потому что отношение к некоторым студентам тоже было весьма сомнительным. Например, женщина отмечает, что уже в ходе вводной лекции курса лектор-мужчина сказал, что не верит в новых студентов, потому что большинство студентов глупы и ничего не понимают. Курс уже не выглядел многообещающим, но тогдашняя студентка все же надеялась, что от него будет прок.
«Курс и без того сложный и напряженный, так зачем еще больше давить на студентов?», - не может понять девушка.
С каждым днем ситуация на занятиях все накалялась, приближались экзамены и страх провала был велик. В рамках курса военной медицины и медицины катастроф необходимо обязательно набрать экзаменационные баллы по фиксированной системе начисления, и право на ошибку невелико.
«Когда наступил день экзамена, я пошла туда с большим волнением и страхом, потому что знала, что на одном этапе сдачи экзамена будет представлен и этот преподаватель. Так оно и вышло. Я ответила ему на вопросы экзамена настолько хорошо, насколько могла, после чего тот же преподаватель-мужчина сказал, что все женщины глупы, а блондинки - глупы особенно», - рассказывает деушка, поясняя, что преподаватель намекал на цвет ее волос и махал рукой на все ее усилия.
К счастью, девушка получила необходимые ей зачетные баллы, но все равно ушла с экзамена в слезах, но не от счастья, а из-за стресса и отношения к учащимся. После курса девушка уже никогда не хотела работать медсестрой в Силах обороны, но сейчас она высоко ценится в качестве семейной медсестры.
Студенты приходят в больницы на практику и очень рано начинают работать, чтобы получить новые знания и помочь команде. Если студент искренне хочет помочь в работе, можно ведь и его опыт прохождения практики сделать приятным и успешным. С годами возникает все больше и больше проблем, связанных дефицитом медсестер, и как раз поддерживая и узнавая друг друга, можно смягчить остроту этой проблемы. Ведь слаженно делать коллективную работу гораздо приятнее.