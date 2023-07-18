Студенты медицинских школ: обучение на медсестру связано с травлей и стрессом

Ситуация накалилась до того, что руководитель практики решил, что больше не хочет общаться со своими подопечными, и всегда обращался к другой медсестре в отделении для передачи информации. Кроме того, руководитель сказал всему коллективу за спиной одной студентки о том, что она неквалифицированныя и не подходит для работы медсестрой. В итоге студенткам не к кому было обратиться со своими проблемами, когда они были на работе, да и, по правде говоря, они и не осмеливались этого сделать, потому что им снова приходилось терпеть унижения и неуместные комментарии.

Для качественного лечения пациентов необходимо эффективно вести командную работу, которая требует честного и прямого общения медработников друг с другом в форме конструктивной критики. Принижение друг друга и плохая коммуникация только усложняют рабочий процесс.

«Я прошу старших медсестер быть разумными и терпимыми по отношению к стажерам и младшим медсестрам, которых они курируют, потому что они - тоже будущие медсестры. Если токсичное общение продолжится, с вами никто не захочет сотрудничать, у некоторых студентов может даже пропасть желание приобретать специальность из-за вас, из-за чего дефицит медсестер может не закончиться», - комментирует студентка четвертого курса отделения сестринского дела.