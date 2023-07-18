Первый суперкар, созданный эстонцами, можно будет увидеть в Пярну на гонке HRX

По словам инициатора гонок и председателя Эстонского союза автоспорта Тойво Асмера, в случае Kalano речь идет о высочайшем достижении местной инженерии.

«Говоря в общих чертах, можно отметить, что суперкар может дать опыт вождения, похожий на то, что дают суперкары «Формулы-1», хотя внешне машина напоминает Ламборгини, Феррари и другие машины класса GT. Kalana – пример того, что могут делать эстонские инженеры, если им дать необходимые средства и поставить амбициозную цель», - сказал Асмер.

Тынис Ванаселья, основатель компании Oldbac, которая вывела Kalana на рынок, бывший чемпион Эстонии по формульным гонкам, добавил, что Гран-при Эстонии, или Большая гонка ужа давно не просто гоночное мероприятие, а развлечение для всей семьи.

«Это фестиваль, на котором новое поколение наших инженеров и технологических предприятий может получить вдохновение и инспирацию, - сказал Ванаселья. – Тем самым Гран-при Эстонии то самое место, где можно продемонстрировать Kalana общественности».

Kalana — это спортивный автомобиль с двигателем V-8, 66-килограммовой рамой из углеродного монокока и капотом из углеродного волокна, весом 920 килограммов и мощностью до 610 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 280-340 км/ч в зависимости от настройки.

Эстонский суперкар Kalana будет демонстрироваться 11-12 августа в Пярну на кольце Porsche в качестве одного из блоков культурной программы Гран-при Эстонии. Все желающие смогут увидеть суперкар, сфотографироваться с ним, а также из первых рук узнать о создании шедевра и задать вопросы.