На Китай обрушился тайфун «Талим». Эвакуированы 230 тысяч человек

По данным метеослужбы Китая, первой тайфун настиг провинцию Гуандун, где в понедельник вечером скорость ветра достигла почти 140 километров в час. Во вторник он переместился в соседнюю провинцию Гуанси.

После этого шторм направился в сторону Вьетнама, к тому моменту уже ослабнув.

В провинции Гуандун на движущиеся автомобили падали деревья, на берег моря выбросило кита, а в потоках дождевой воды плавал морозильник, полный мороженого.

По сообщениям государственных СМИ Китая, пожарные расчищали дороги от мусора и спасали людей, застрявших в своих автомобилях из-за упавших веток деревьев.

Тайфун обрушился на Китай через два дня после того, как в отдаленном городе в северо-западной провинции Синьцзян была зафиксирована самая высокая температура в стране за всю историю наблюдений - 52,2 градуса Цельсия.

От экстремальной погоды, такой как мощные дожди и сильнейшая жара, сейчас страдают крупные участки Азии.

Во многих частях Японии температура воздуха поднялась до 40 градусов, из-за чего местные власти выпустили предупреждения в 32 из 47 префектур страны. Были также отменены некоторые мероприятия на открытом воздухе - в частности, в токийском «Диснейленде».

В Южной Корее в результате проливных дождей и оползней погиб уже 41 человек. Во вторник спасатели извлекли последнее тело из затопленного на прошлой неделе туннеля в центральном горном районе Чхонджу.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что полностью пересмотрит подход страны к экстремальным погодным явлениям, подчеркнув, что на климатические изменения больше нельзя закрывать глаза.

«Такого рода экстремальные погодные явления станут обычным делом. Мы должны признать, что происходит изменение климата, и бороться с этим», - сказал Юн, готовясь посетить пострадавшую от наводнения провинцию Северный Кёнсан.

Юн подчеркнул, что «полон невероятной решимости» улучшить меры готовности и реагирования страны.