Вт, 18.07.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

На Китай обрушился тайфун «Талим». Эвакуированы 230 тысяч человек

BBC News Русская служба
Facebook Twitter
Comments
BBC
От экстремальной погоды, такой как мощные дожди и сильнейшая жара, сейчас страдают крупные участки Азии.
От экстремальной погоды, такой как мощные дожди и сильнейшая жара, сейчас страдают крупные участки Азии. Фото: Getty Images

По юго-восточному побережью Китая пронесся мощный тайфун «Талим», в связи с чем было эвакуировано почти 230 тысяч человек. Были отменены сотни авиарейсов и поездов, а местные власти закрыли десятки прибрежных туристических точек и отозвали на берег более 2,5 тысяч рыболовных судов.

По данным метеослужбы Китая, первой тайфун настиг провинцию Гуандун, где в понедельник вечером скорость ветра достигла почти 140 километров в час. Во вторник он переместился в соседнюю провинцию Гуанси.

После этого шторм направился в сторону Вьетнама, к тому моменту уже ослабнув.

В провинции Гуандун на движущиеся автомобили падали деревья, на берег моря выбросило кита, а в потоках дождевой воды плавал морозильник, полный мороженого.

По сообщениям государственных СМИ Китая, пожарные расчищали дороги от мусора и спасали людей, застрявших в своих автомобилях из-за упавших веток деревьев.

Тайфун обрушился на Китай через два дня после того, как в отдаленном городе в северо-западной провинции Синьцзян была зафиксирована самая высокая температура в стране за всю историю наблюдений - 52,2 градуса Цельсия.

От экстремальной погоды, такой как мощные дожди и сильнейшая жара, сейчас страдают крупные участки Азии.

Во многих частях Японии температура воздуха поднялась до 40 градусов, из-за чего местные власти выпустили предупреждения в 32 из 47 префектур страны. Были также отменены некоторые мероприятия на открытом воздухе - в частности, в токийском «Диснейленде».

В Южной Корее в результате проливных дождей и оползней погиб уже 41 человек. Во вторник спасатели извлекли последнее тело из затопленного на прошлой неделе туннеля в центральном горном районе Чхонджу.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что полностью пересмотрит подход страны к экстремальным погодным явлениям, подчеркнув, что на климатические изменения больше нельзя закрывать глаза.

«Такого рода экстремальные погодные явления станут обычным делом. Мы должны признать, что происходит изменение климата, и бороться с этим», - сказал Юн, готовясь посетить пострадавшую от наводнения провинцию Северный Кёнсан.

Юн подчеркнул, что «полон невероятной решимости» улучшить меры готовности и реагирования страны.

Помимо Азии аномальная жара установилась в США и Европе. Ожидается, что высокие температуры продержатся до следующей недели.

BBC
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх