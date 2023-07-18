Полное прекращение выдачи виз гражданам РФ? Глава МВД разъяснил позицию Эстонии и представил цифры

«В связи с ситуацией вокруг безопасности не считаете ли вы целесообразным полностью прекратить выдачу виз гражданам России?», - так звучит один из вопросов, письменно представленных Рейнсалу министру внутренних дел 26 июня.

Урамас Рейнсалу. Фото: Михкель Марипуу

По словам Ляэнеметса, въезд граждан России в Эстонию уже сильно ограничен, и сегодняшняя правовая среда устроена таким образом, чтобы исключить приезд сюда российских граждан с туристическими или бизнес-целями.

Он уточняет, что визы также не выдаются для участия в культурных или спортивных мероприятиях, проводящихся в Эстонии. «Ходатайствовать об эстонской визе могут граждане Российской Федерации, желающие посетить родственника по прямой нисходящей или восходящей линии, который является гражданином Эстонии или обладателем долговременного вида на жительство, или супруга, или если вместе воспитывается общий несовершеннолетнетний ребенок», - поясняет он.

Министр добавляет, что работники дипломатического представительства или консульского учреждения, находящегося в Эстонии, или члены их семей также могут ходатайствовать о визе. Как и люди, связанные с осуществлением международных перевозок грузов и пассажиров, имеющие право на свободное передвижение в соответствии с законодательством ЕС или по гуманитарным соображениям.