Полное прекращение выдачи виз гражданам РФ? Глава МВД разъяснил позицию Эстонии и представил цифры

Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу обратился с запросом к лидеру социал-демократов и главе МВД Лаури Ляэнеметсу в связи с порядком пересечения россиянами эстонской границы. В частности, члена Рийгикогу интересовало, не было бы целесообразным в связи с напряженной обстановкой вокруг безопасности Эстонии полностью прекратить выдачу эстонских виз российским гражданам.
«В связи с ситуацией вокруг безопасности не считаете ли вы целесообразным полностью прекратить выдачу виз гражданам России?», - так звучит один из вопросов, письменно представленных Рейнсалу министру внутренних дел 26 июня.
По словам Ляэнеметса, въезд граждан России в Эстонию уже сильно ограничен, и сегодняшняя правовая среда устроена таким образом, чтобы исключить приезд сюда российских граждан с туристическими или бизнес-целями.
Он уточняет, что визы также не выдаются для участия в культурных или спортивных мероприятиях, проводящихся в Эстонии. «Ходатайствовать об эстонской визе могут граждане Российской Федерации, желающие посетить родственника по прямой нисходящей или восходящей линии, который является гражданином Эстонии или обладателем долговременного вида на жительство, или супруга, или если вместе воспитывается общий несовершеннолетнетний ребенок», - поясняет он.
Министр добавляет, что работники дипломатического представительства или консульского учреждения, находящегося в Эстонии, или члены их семей также могут ходатайствовать о визе. Как и люди, связанные с осуществлением международных перевозок грузов и пассажиров, имеющие право на свободное передвижение в соответствии с законодательством ЕС или по гуманитарным соображениям.
«У таких людей есть теоретическая возможность ходатайствовать о визе, но в каждом отдельном случае перед выдачей визы необходимо проверить конкретную угрозу безопасности Эстонии, исходящую от человека», - пишет в своем ответе министр, уточняя, что окончательное решение о въезде выносится в ходе пограничного контроля. «Например, в этом году в пересечении границы было отказано более чем тысяче российских граждан», - говорит Ляэнеметс.
Вместе с тем он отмечает, что права определенных лиц во многом проистекают либо из конституции Эстонской Республики, либо из законодательства Евросоюза. Он приводит в пример неприкосновенность семейной и частной жизни. «В соответствии со статьей 9 Конституции, в данном контексте следует одинаково относиться как к гражданам Эстонии, так и к гражданам иностранных государств, находящимся в Эстонии», - пишет глава МВД.
«Поэтому в данной ситуации не представляется возможным и, вероятно, и целесообразным полностью прекратить выдачу виз российским гражданам», - заключает свой ответ министр.
В дополнение к вопросу о прекращении выдачи виз россиянам депутат Рейнсалу поинтересовался, необходимо ли соглашение между странами-членами ЕС о полном закрытии восточной границы содружества для граждан России и транспортных средств с российскими регистрационными номерами.
По мнению Ляэнеметса, чтобы санкции были эффективными, применять их необходимо единообразно. В сотрудничестве с Эстонией похожие ограничительные меры пытались ввести Финляндия, Польша, Латвия и Литва.
«Мы, безусловно, поддерживаем продолжение сегодняшних ограничений и видим, что на самом деле весь ЕС должен вместе с нами применять их», - говорит чиновник. Он добавляет, что в этом аспекте при формировании общих позиций важной была роль международного сотрудничества.
«Насколько нам известно, Эстонии не удалось добиться договоренности с ЕС о введении единых обширных ограничений. Определенно мы продолжим работать над тем, чтобы ограничения были эффективными и максимально единообразными во всем ЕС», - отмечает Ляэнеметс.
Рейнсалу среди прочего запросил у главы МВД информацию о количестве выданных россиянам эстонских виз в минувшем июне. Из ответа Ляэнеметса следует, что в прошлом месяце российским гражданам было выдано 246 краткосрочных виз и 76 долгосрочных, всего 322 визы.
Для сравнения министр привел июньские данные 2019 года, когда гражданам РФ было выдано 11 580 виз, из них 11 415 краткосрочных и 165 долгосрочных.
Рейнсалу интересовало и количество пересекших эстонскую границу российских граждан за последнее время, и из обширного ответа Ляэнеметса можно узнать, что с 1 января по 30 июня 2023 года на внешней границе страны было зарегистрировано 198 906 случаев въезда россиян в Эстонию.
За тот же период было зафиксировано 205 253 случаев выезда из страны. Из въехавших в страну 153 014 были гражданам РФ, имевшими эстонский ВНЖ. При выезде ВНЖ Эстонии был отмечен в 153 946 случаях. Таким образом, из всех граждан России, за полгода въехавших в Эстонию, 76,9% были лицами с видом на жительство Эстонии, 11,2% обладали ВНЖ другой страны-члена ЕС, 8,4% въехали по краткосрочной визе, 2,2% имели долгосрочную визу и в 1,2% случаев у человека было другое правовое основание для въезда.