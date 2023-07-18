Сексистские шуточки на ЧМ по прыжкам в воду: все равно в постели они одинакового роста

Сообщается, что Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки, работавшие на ЧМ в Фукуоке (Япония) начали сравнивать рост спортсменок: нидерландок и итальянки Джулии Витториозо. В ходе обсуждения они отметили, что «в постели они все равно одного роста». Комментируя британку Ясмин Харпер они обыграли ее фамилию, похожую на звучание слова «арфа» и задались вопросом, как на ней играть.