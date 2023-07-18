Сексистские шуточки на ЧМ по прыжкам в воду: все равно в постели они одинакового роста

Два комментатора телеканала Rai были отстранены от работы во время трансляции чемпионата мира по прыжкам воду за сексистские шутки.
Сообщается, что Лоренцо Леонардуцци и Массимилиано Мацукки, работавшие на ЧМ в Фукуоке (Япония) начали сравнивать рост спортсменок: нидерландок и итальянки Джулии Витториозо. В ходе обсуждения они отметили, что «в постели они все равно одного роста». Комментируя британку Ясмин Харпер они обыграли ее фамилию, похожую на звучание слова «арфа» и задались вопросом, как на ней играть.
Это не единственные эпизоды оскорбительной трансляции.
Телеканал Rai инициировал дисциплинарное расследование этого дела.
«Журналист государственной службы не может оправдывать себя, называя то, что было сказано в трансляции, «шуткой из бара». Я дал поручение ответственным органам начать дисциплинарную процедуру и попросил директора Rai Sport немедленно вернуть комментаторов из Японии», — сказал заместитель исполнительного директора телеканала Роберто Серджио.