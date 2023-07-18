Два ДТП и два трупа: трагические аварии объединяет одна причина

Первая авария произошла 1 июня в 17.30 в волости Тырва в Валгамаа, где на 42-м километре шоссе Вильянди-Рынгу на прямом участке дороги с хорошей видимостью фургон Peugeot врезался в дерево.

К сожалению, травмы водителя оказались настолько серьезными, что он скончался на месте. В машине был только водитель.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Мартина Райда, теперь стало известно, что причиной аварии стала неправильно выбранная скорость движения. Также в ходе экспертизы было установлено, что погибший в ДТП водитель был трезв.

Еще один трагический случай произошел 25 июня в деревне Тагакольга в Вырумаа на девятом километре дороги Варсту-Тагакольга.

Поспешившие на место происшествия полицейские обнаружили в кювете автомобиль Peugeot 107. Судя по следам на месте ДТП, автомобиль попал в боковой скольжение, в результате чего машину выбросило в кювет, она перевернулась через крышу и приземлилась на поле, которое находится рядом с гравийной дорогой. В результате аварии 40-летний водитель получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте.

И в случае с этой аварией, по словам Райда, основной причиной можно считать неправильно выбранную скорость движения. «Водитель, погибший в аварии, был в состоянии алкогольного опьянения», - добавил он.