На границе Хааберсти и Нымме построят новый жилой район

По словам Райнера Хинно, члена правления занимающейся развитием жилого района компании Favorte, в рамках проекта достигнут уникальный баланс между близостью к природе городской окраины и современными удобствами.

«Гуляя по Рехелепе, замечаешь, что пышная зелень простирается настолько далеко, насколько хватает силы глаз. При этом мы считаем очень важным интегрировать такой приватный жилой район в окружающую городскую среду», - сказал Хинно.

«Чтобы приблизить услуги повседневного спроса и поддержать развитие социальной инфраструктуры в регионе, мы продолжим развитие технопарка Тяхеторни всего в 600 метрах от жилого района Рехелепа, вдоль Палдиского шоссе. Уже к настоящему моменту там зарекомендовали себя 26 компаний, которые могут быть полезны местным жителям своим широким ассортиментом товаров и услуг», — продолжил руководитель компании Favorte.

Большое внимание также было уделено расширению сети общественного транспорта и дорог для легкого транспорта в жилом районе. «К настоящему моменту готова вся инфраструктура Рехелепа, с пешеходными и велосипедными дорожками, а также с тремя новыми автобусными остановками прямо перед дверями домов, которые создаются для продлеваемых городских автобусных маршрутов», — добавил Хинно.