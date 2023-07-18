На границе Хааберсти и Нымме возведут новый жилой район

Фирма по развитию недвижимости Favorte и строительная компания Mitt & Perlebach заключили договор на проведение работ в рамках первого этапа возведения жилого района Рехелепа на границе столичных частей Нымме и Хааберсти. Общий объем инвестиций в строительство домов энергетического класса A, которые будут готовы к концу 2024 года, достигает 10 млн евро.
По словам Райнера Хинно, члена правления занимающейся развитием жилого района компании Favorte, в рамках проекта достигнут уникальный баланс между близостью к природе городской окраины и современными удобствами.
«Гуляя по Рехелепе, замечаешь, что пышная зелень простирается настолько далеко, насколько хватает силы глаз. При этом мы считаем очень важным интегрировать такой приватный жилой район в окружающую городскую среду», - сказал Хинно.
«Чтобы приблизить услуги повседневного спроса и поддержать развитие социальной инфраструктуры в регионе, мы продолжим развитие технопарка Тяхеторни всего в 600 метрах от жилого района Рехелепа, вдоль Палдиского шоссе. Уже к настоящему моменту там зарекомендовали себя 26 компаний, которые могут быть полезны местным жителям своим широким ассортиментом товаров и услуг», — продолжил руководитель компании Favorte.
Большое внимание также было уделено расширению сети общественного транспорта и дорог для легкого транспорта в жилом районе. «К настоящему моменту готова вся инфраструктура Рехелепа, с пешеходными и велосипедными дорожками, а также с тремя новыми автобусными остановками прямо перед дверями домов, которые создаются для продлеваемых городских автобусных маршрутов», — добавил Хинно.
Строительные работы в рамках первого этапа возведения жилого района Рехелепа осуществит компания Mitt & Perlebach. По словам ее основателя и совладельца Кристьяна Митта, подготовка к началу строительства идет полным ходом. «Мы приступим к работе уже в августе. Для меня видится большой честью быть у истоков такого грандиозного проекта и внести свой вклад в реализацию концепции нашего многолетнего партнера, компании Favorte», - сказал Митт.
Автором проектов и архитектором домов первой очереди жилого района Рехелепа является Айгар Рохт из архитектурного бюро OÜ Arhitektuuribüroo Korrus. По его словам, общая картина района отличается своеобразием и тонкой продуманностью. «Здания разной высоты сознательно сгруппированы таким образом, чтобы при перемещении по микрорайону дома разных типов предлагали бы разнообразие и свежие виды с новых направлений», — сказал Рохт.
Преимущественно в светлых тонах решенным зданиям дополнительный акцент сообщат темные первые этажи, игривый рисунок окон и некоторые квадратные деревянные детали в оформлении.
Всего же в ближайшие годы в зоне застройки жилого района Рехелепа будет построено 334 квартиры с общим объемом инвестиций в 55 млн евро. При этом почти два гектара зеленых насаждений будут обустроены разнообразными спортивно-игровыми и рекреационными площадками, что будет способствовать росту совместной деятельности жителей и созданию у них чувства общности. На крышах многоквартирных домов будут установлены солнечные панели, а большая часть парковочных мест будет находиться на подземном этаже.