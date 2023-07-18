Давние соперники: Роналду вновь уколол Месси

Домашний клуб Роналду «Аль-Наср» в понедельник провел товарищеский матч против испанского клуба «Сельта Виго» в Португалии. Несмотря на поражение со счетом 0:5, португалец более чем уверен, что вскоре арабские клубы будут наступать на пятки европейским.

«Через год саудовская лига будет лучше, чем турецкая и голландская лиги. Я открыл Саудовскую Аравию для других, и теперь сюда приедут все игроки», — указал он на Карима Бензема, Н’Голо Канте, Роберто Фирмино и Марсело Брозовича, которые летом переехали сюда, последовав его примеру.

Однако не все суперзвезды переехали в Аравию, например, Месси отказался от предложения Саудовской Аравии и вместо этого стал играть в премьер-лиге США MLS. Что думает Роналду?

«Арабская лига намного сильнее MLS», - быстро ответил он.

Португальца также спросили, можно ли будет снова увидеть его играющим в Европе?