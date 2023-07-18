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Вот это поворот ⟩ Эстонский бизнесмен сделал крупное пожертвование, чтобы школу не закрыли

Сирле Матт
, репортер
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Метскюлаская начальная школа в июне этого года получила звание школы года.
Метскюлаская начальная школа в июне этого года получила звание школы года. Фото: Mailiis Ollino

Сегодня утром крупный предприниматель Парвель Пруунсильд перечислил 40 000 евро волостной управе Ляэнеранна, чтобы самоуправление могло еще год содержать Метсакюласкую школу.

Перевод пожертвования Пруунсильд с волостной управой заранее не согласовывал. Он лишь кратко поговорил с директором Метсакюлаской школы, который подтвердил, что 40 000 евро - это сумма, которая требуется, чтобы школа просуществовала еще один год. «Моя цель состояла в том, чтобы решить проблему хотя бы на год», - сказал он и уточнил, что с его точки зрения нужно покровительствовать таким волостным школам, как Метсакюлаская.

Пруунсильд сейчас не может сказать, будет ли он еще делать подобные пожертвования. Он уточнил, что если он увидит что-то, что соответствует его мировоззрению и сохранит эстонский народ и рождаемость, он ничего не исключает, но и определенного плана у него нет.

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