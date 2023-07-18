Вот это поворот ⟩ Эстонский бизнесмен сделал крупное пожертвование, чтобы школу не закрыли

Перевод пожертвования Пруунсильд с волостной управой заранее не согласовывал. Он лишь кратко поговорил с директором Метсакюлаской школы, который подтвердил, что 40 000 евро - это сумма, которая требуется, чтобы школа просуществовала еще один год. «Моя цель состояла в том, чтобы решить проблему хотя бы на год», - сказал он и уточнил, что с его точки зрения нужно покровительствовать таким волостным школам, как Метсакюлаская.